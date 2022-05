VIDEO Verstappen osvojio VN Španjolske i preuzeo vrh ljestvice Formule 1

Aktualni svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je Velike nagrade Španjolske na stazi Circuit de Barcelona-Catalunya, šeste utrke svjetskog prvenstva formule 1.

Nizozemcu je to 24. pobjeda u karijeri, te četvrta ove sezone, dok je na preostale dvije utrke slavio Monegažanin Charles Leclerc u Ferrariju.

Leclers je vodio i u Španjolskoj, no zbog kvara na bolidu je odustao u 27. krugu. Verstappen je u prvom dijelu utrke bio njegov prvi progonitelj, no onda je u devetom krugu pogriješio, skliznuo sa staze i pao na četvrto mjesto. Međutim, Nizozemac je iskoristio Leclercovo odustajanje i probio se na prvo mjesto koje više nije ispuštao.

