Incident na Murteru: Karlovčaninu oštetili auto radi Dinamove zastavice

"Dođeš se odmoriti na svoje more. U svojoj zemlji. I dočeka te ovo. Ne znamo još što je, boja ili pur pjena, što god bilo, u šoku smo", ispričala je žena za 24sata o incidentu na Murteru. Automobil karlovačkih registracija netko je zalio, čini se, bijelom bojom jer je na retrovizoru visjela Dinamova zastavica.

"Voli svoje, poštuj tuđe. No objasni ti to ovim novim generacijama. Sramota. No da se razumijemo, 99 posto Dalmatinaca ovo ne bi nikad napravilo. To je ona glasna manjina o kojoj nažalost slušamo. I čitamo" rekao je vlasnik automobila.

"Samo da im bude jasno, zastavica ostaje. U Dinamo sam učlanio svoju djecu. Godinama su imali članske iskaznice. I svu unučad, čim su se rodili. Nije se još pojavila junačina zbog koje bih je skinuo. Niti neće" dodao je za 24 sata.