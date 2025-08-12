Naši Portali
'SRAMOTA'

Incident na Murteru: Karlovčaninu oštetili auto radi Dinamove zastavice

Foto: Pixabay
VL
Autor
Korina Baretić
12.08.2025.
u 16:00

Automobil je netko polio bijelom tekućinom, za koju se pretpostavlja da je boja.

"Dođeš se odmoriti na svoje more. U svojoj zemlji. I dočeka te ovo. Ne znamo još što je, boja ili pur pjena, što god bilo, u šoku smo", ispričala je žena za 24sata o incidentu na Murteru.  Automobil karlovačkih registracija netko je zalio, čini se, bijelom bojom jer je na retrovizoru visjela Dinamova zastavica.

"Voli svoje, poštuj tuđe. No objasni ti to ovim novim generacijama. Sramota. No da se razumijemo, 99 posto Dalmatinaca ovo ne bi nikad napravilo. To je ona glasna manjina o kojoj nažalost slušamo. I čitamo" rekao je vlasnik automobila. 

"Samo da im bude jasno, zastavica ostaje. U Dinamo sam učlanio svoju djecu. Godinama su imali članske iskaznice. I svu unučad, čim su se rodili. Nije se još pojavila junačina zbog koje bih je skinuo. Niti neće" dodao je za 24 sata. 
Ključne riječi
Dinamo boja auto

Komentara 8

Pogledaj Sve
ZL
Zlatarkongozambija
16:57 12.08.2025.

Pročitajte ponekad kakve baljezgarije pišu ti Dinamovi navijači o Hajduku. Užas! Čudi me da toga nema i više. Žalosno, ali je tako.

RA
Raptor
16:16 12.08.2025.

Postoji kazna za to. Točno je da većina Dalmatinaca i Hajdukovih navijača to ne bi učinila, ali ima ih koji to čine. S obzirom da nema isprike ni osude takvog ponašanja od čelnika i građana Murtera, primjerena kazna bi bilala da Dinamovci i oni koji se osjećaju tako, ne dođu na more na Murter nekoliko godina, osim ako moraju zbog nekretnina. Jednom treba naučiti školu.

DA
dallas1974
16:15 12.08.2025.

Ja navijam za Dinamo ali ne stavljam nikakve zastavice u auto baš zbog ovakvih "genijalaca". Takve stvari se događaju južno od Sv. Roka. Vodi o tome računa kad slijedeći puta biraš odredište za ljetovanje. Probaj Grčku, Maltu, Tursku...

