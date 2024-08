VIDEO Što to pokazuje? Izgubila od boksačice koju optužuju da je muškarac pa izvela viralan potez

Olimpijske igre bliže se kraju, a to znači da se u boksu, kao i u brojnim drugim sportovima već održavaju finalne borbe. Posebnu pažnju boks na ovim Igrama privlači zbog činjenice da se u Parizu natječu dvije boksačice koje su, nazovimo to tako, spolno ili rodno sporne. Alžirku Imane Khelif i predstavnicu Kineskog Tajpeha, Lin Yu-ting, podsjetimo, mnogi optužuju da su muškarci, a ranija testiranja pokazala su prisustvo muškog XY kromosoma u njihovim tijelima. Zbog toga se nisu mogle natjecati na lanjskom Svjetskom prvenstvu, ali Međunarodni olimpijski odbor dopustio im je natjecanje na OI.

Obje su, i Khelif i Yu-ting u finalima svojih kategorija. Khelif do 66 kilograma, Yu-ting do 57 kilograma. A baš je protivnica Yu-ting iz polufinala, Turkinja Esru Yildiz napravila viralan potez nakon njihove borbe. Poražena je nakon borbe čestitala pobjednici, a onda prstima napravila znak X i pokazivala ga publici.

Another woman loses her Olympic dream. Another protest. Enough is enough #paris2024 pic.twitter.com/uPRZghPq6W