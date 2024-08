Danas na OI nastupa samo jedan naš predstavnik. I on nam može donijeti medalju

Četiri natjecateljska dana preostala su do kraja Olimpijskih igara u Parizu. Hrvatska je broncom Lene Stojković u taekwondou stigla do naše šeste medalje, a već danas u istom sportu možemo dobiti i novu, sedmu. Jedini hrvatski predstavnik koji će danas na teren je Marko Golubić. Naš 24-godišnji predstavnik u kategoriji do 68 kilograma, baš kao i Lena jučer, u turnir kreće od osmine finala, a postavljen je za sedmog nositelja u ždrijebu.

Golubićev prvi suparnik u borbi među 16 najboljih bit će 10. nositelj, Bernardo Pie iz Dominikanske Republike. Borba je to koja će početi oko 11.20 sati. Prođe li, Zagrepčanina će vjerojatno dočekati drugi nositelj turnira i jedan od favorita za zlato, Britanac Bradly Sinden. Drugo kolo za našeg predstavnika trebalo bi biti na rasporedu oko 15.30 sati.

Polufinale, repesaž i borba za medalje bit će, kao i u jučerašnjem slučaju u popodnevnim i večernjim terminima. Inače, danas je trebao nastupiti još jedan naš predstavnik, no Martin Dolenc u jedrenju nije izborio plov za medalje u disciplini Formula Kite.

Od ostalih događanja izdvojimo polufinale muškog košarkaškog turnira i obračun SAD - Srbija koji je na rasporedu u 21 sat.

