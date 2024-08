Evo koliko je Lena Stojković zaradila osvojenom broncom u Parizu, dobit će i trajnu povlasticu

Šest medalja dosad su osvojile hrvatske sportašice i sportaši na Olimpijskim igrama u Parizu. Dva zlata (braća Sinković, Barbara Matić), jedno srebro Donne Vekić i tri bronce - Mirana Maričića, Sandre Elkasević i Lene Stojković.

Upravo je 22-godišnja Splićanka zadnja na tom popisu, a do svoje je medalje došla u taekwondou u kategoriji do 49 kilograma. U borbi za broncu pobijedila je tursku predstavnicu Merve Dincel. Za svoj uspjeh od Hrvatske će si priskrbiti 18.500 eura, koliko prema novom pravilniku Ministarstva turizma i sporta RH iznosi nagrada za broncu na olimpijskim igrama.

Ne samo to, već će nakon 45. godine imati pravo i na sportsku mirovinu, i to u određenom iznosu od 40 do 100 posto prosječne hrvatske neto plaće. Koliki će biti iznos naknade određuje se prema broju osvojenih medalja te natjecanjima na kojima su osvojene.

Hrvatska je dosad na Olimpijskim igrama osvojila pet medalja u taekwondou, a osvojili su ih Martina Zubčić (bronca 2008.), Sandra Šarić (bronca 2008.), Lucija Zaninović (bronca 2012.), Matea Jelić (zlato 2021.) i Toni Kanaet (bronca 2021.).

