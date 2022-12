VIDEO Sportskog novinara poslali da izvještava o oluji u SAD-u, njegovo javljanje postalo hit na internetu

Sportski novinar iz Iowe postao je viralan na internetu nakon što ga je uredništvo zamolilo za zamijeni izvjestitelja za vremensku prognozu tijekom snježne oluje u SAD-u. Mark Woodley, sportski izvjestitelj pri CNN-ovoj podružnici KWWL-u dobio je zadatak da izvijesti o oluji uoči božićnih blagdana.

- Obično se bavim sportom, ovdje je sve otkazano sljedećih nekoliko dana - rekao je sarkastični Woodley u videu, stojeći vani u snijegom prekrivenom Waterloou u Iowi te dodao:

This is what you get when you ask the sports guy to come in to cover a blizzard in the morning show. pic.twitter.com/h0RL9tVQqg