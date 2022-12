Tko su ljudi koje Mamić proziva? 'Prvi je podmukli siledžija, vlasnik poznate agencije, a drugi dobiva novac od Dinama'

Borbe u Dinamu ne jenjavaju, čak se situacija i opasno rasplamsala. Podsjetimo – Skupština kluba izglasala je prijedlog da se član Uprave Krešimir Antolić razriješi dužnosti. No Izvršni odbor nije tu odluku proveo, pa je Nadzorni odbor upozorio članove Izvršnog odbora da moraju poštovati klupski Statut i donijeti odluku prema prijedlogu Skupštine.

Peras i Peternel pobjegle?

U tom pravnom mačevanju još će biti raznih akcija, a jučer se iz BiH oglasio i Zdravko Mamić čija je "struja" bila većinska u Skupštini kluba.

– Zašto sam ovdje? Nećemo se lagati, kada god otvorimo neki portal, vidimo ime Mamić. Vidimo nekakve frakcije i klanove u kojima se stalno barata mojim imenom i dovodi me se u nekakve grupacije. Izričito niječem da sam dio bilo kakve grupacije osim grupacije zvane GNK Dinamo – počeo je Mamić pa načeo temu zbog koje je i sazvao konferenciju za medije:

– Određeni su se ljudi zaigrali i žele iskoristiti situaciju da ovladaju klubom. Da, kako oni to kažu, zaštite klub od Mamićevaca, od ljudi koji su gradili Dinamo i stvorili te velike rezultate i vrijedne ljude u radnoj zajednici ite ispisali povijest u Dinamu. Konkretno, to je član Uprave Krešimir Antolić. On je po zanimanju policajac kojeg je hrvatska policija eliminirala iz svojih redova. Moj brat i ja u jednom smo trenutku vodili Dinamo i stavili smo tu zmiju u Dinamova njedra, a ona je malo pomalo infiltrirala svoju hobotnicu. Između ostaloga, Antolić je zaposlio svoga brata, koji ima običnu srednju upravnu školu i nije kvalificiran da bude direktor klupske kuhinje i poduzeća 'Plavi korner' koje pruža ugostiteljske usluge na Maksimiru. Instalirao je tri policajca jer mu treba drugo uho, nadzor, trebaju mu oni koji će kontrolirati zaposlenike za njegove opake interese. Jenan od tih policajaca zove se Hodulak, a zaposlio ga je u Dinamu. Uz to zaposlio je i njegova sina i nevjestu. Onda je instalirao i njegovu ženu da bude jedna od vođa grupe Bad Blue Girls koja pod svojim pseudonimom blati Dinamo i članove koji nisu u službi gospodina Antolića. Antolić živi s djevojkom koja je glasnogovornica kluba. Ona apsolutno nije kvalificirana za to, ali on joj je omogućio da bude direktorica PR-a i da bude u premijama nogometne momčadi. Kad se naši dečki bore za Ligu prvaka, ona prima novac za te rezultate!

Mamić je ustvrdio da članice Uprave Vlatka Peras i Amra Peternel nisu u Hrvatskoj "jer se ne mogu nositi s tom opasnom osobom koja prijeti i gazi". Potom se okrenuo predsjedniku Mirku Barišiću koji je u ovom slučaju stao uz Antolića.

– Zaveo je mog drugog oca, predsjednika Barišića, koji je bio stabilnost našeg kluba. Ne znam što se dogodilo s mojim drugim ocem, ali poručujem mu: 'Predsjedniče, niste nakon toliko desetljeća zaslužili da budete u svojoj starosti destabilizator Dinama koji će dovesti klub u nered i kaos. Molim vas, zastanite na trenutak, odvojite se od ljudi koji su manipulirali vama. To je Krešimir Antolić i nekoliko vaših suradnika u Izvršnom odboru kojima ništa nije sveto osim vlastitog interesa. Nevjerojatno je, gospodine predsjedniče, da ste dopustili da budete jedan od sedmero ljudi koji ignoriraju odluku najvišeg tijela, a to je Skupština kluba. Kako je moguće da vi kao članovi Izvršnog odbora i Skupštine i kao predsjednik kluba ignorirate odluku najvišeg tijela kluba te zloupotrebljavate Statut Dinama po kojem svi moraju djelovati! Predsjedniče, nemojte sudjelovati u rušenju kluba. Budite što jeste, budite legalist – izjavio je Mamić i dodao:

Dinamo se (još) nije oglasio

– Jedan od glavnih huškača koji manipuliraju predsjednikom zove se Željko Marković. Vlasnik je turističke agencije Ban tours. To je podmukli siledžija koji kaže skupštinarima da će im se napiti krvi i tvrdi da neće Hercegovci preuzeti klub. Inače, taj je čovjek s Dinamom u zadnjih 10 godina napravio 94 milijuna kuna usluga ili prometa. Taj si je čovjek uzeo za pravo huškati i manipulirati od jutra do mraka. Drugi je Ante Todorić, on i njegova djeca upravljaju firmom PF zaštita i također dobivaju novac od Dinama. I jedan i drugi članovi su Skupštine, a Todorić je član Izvršnog odbora. Ne mogu vjerovati da vi, predsjedniče, članovi radne zajednice i Uprave dopuštate da ovakvi ljudi ruše naš klub. Skupština je dala glas za odlazak Kreše Antolića koji je svojom hobotnicom i zlim radnjama ugrozio naš klub. Posvađao nas je, doveo je krvavi rad kluba u pitanje i mora otići. Predsjedniče, budite na strani pravde i istine. Znam da ste na Antolićev nagovor bili na sastanku sa zaposlenicima kluba koji su članovi Skupštine. Naravno da niste prijetili, bili ste normalan čovjek kakvi jeste, ali svi su znali što radite. Nemojte štititi lopovluk i nepotizam, u najmanju ruku – povedite sedam ljudi koju su vas destabilizirali i otiđite mirno iz kluba.

Mamić kaže kako zna da je već skupljeno dovoljno potpisa za održavanje izvanredne Skupštine, iako je ona redovna, ujedno i izborna, planirana za ožujak. Na kraju je ustvrdio da su priče o gradnji stadiona lažne:

– Kažu: 'Mi se moramo obračunati s lošim ljudima jer inače nećemo dobiti stadion', zamislite koliko nisko idu. Nažalost, stadion ni ja ni vi nećemo doživjeti. Onaj tko danas spomene gradnju stadiona, taj je za psihijatriju. Kada ljudi teško preživljavaju, pa nakon tri godine od potresa ljudi na Baniji i u Zagrebu nisu dobili infrastrukturu jer nije napravljeno ništa, a sad se bešćutno govori o stadionu – kazao je među ostalim Mamić i zaprijetio da još nije izvadio 'tešku artiljeriju' u ovoj borbi..

