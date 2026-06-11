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11.06.2026. u 21:06
Danas od 21 sat Meksiko i Južna Afrika otvaraju svjetsko prvenstvo 2026. godine. Meksiko će postati prva država koja je triput ugostila svjetsko prvenstvo, a otvorit će turnir utakmicom na kultnom stadionu Azteca
MEKSIKO
-
JUŽNA AFRIKA
SVJETSKO PRENSTVO, 21:00, STADION ATZECA
Početak
1' (Početak)

Lopta kreće s centra, turnir je službeno otvoren. 

PRIJENOS

Utakmicu možete gledati u prijenosu na HRT-u 2.

SASTAVI

MEKSIKO: Rangel - Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo - Lira - Alvarado, Gutierrez, Fidalgo, Quinones - Jimenez

JUŽNA AFRIKA: Williams - Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Sithole, Adams - Foster, Rayners

NAJAVA

Danas od 21 sat Meksiko i Južna Afrika otvaraju najbrojnije svjetsko prvenstvo u povijesti. Meksiko će tako postati prva država koja je triput ugostila svjetsko prvenstvo, a otvorit će turnir utakmicom na kultnom stadionu Azteca

Utakmica se igra u sklopu skupine A, u kojoj su još Češka i Južna Koreja, koje će svoju utakmicu igrati u 4 sata ujutro. 

Komentara 3

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rubinet
20:30 11.06.2026.

Ne pratim Mexico.Igra li Hugo Sánchez?

PR
prajdali100
20:59 11.06.2026.

Valjda i godine čine svoje.Ja sam zaboravio u kojoj je skupini Srbija.

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