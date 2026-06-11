Lopta kreće s centra, turnir je službeno otvoren.
Utakmicu možete gledati u prijenosu na HRT-u 2.
MEKSIKO: Rangel - Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo - Lira - Alvarado, Gutierrez, Fidalgo, Quinones - Jimenez
JUŽNA AFRIKA: Williams - Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Sithole, Adams - Foster, Rayners
Danas od 21 sat Meksiko i Južna Afrika otvaraju najbrojnije svjetsko prvenstvo u povijesti. Meksiko će tako postati prva država koja je triput ugostila svjetsko prvenstvo, a otvorit će turnir utakmicom na kultnom stadionu Azteca
Utakmica se igra u sklopu skupine A, u kojoj su još Češka i Južna Koreja, koje će svoju utakmicu igrati u 4 sata ujutro.
Komentara 3
Valjda i godine čine svoje.Ja sam zaboravio u kojoj je skupini Srbija.
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