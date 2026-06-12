Lijep je osjećaj utišati zadarsku publiku, protiv nas je bilo 10.000 ljudi

Jutro nakon velikog i pomalo neočekivanog osvajanja naslova prvaka Hrvatske, u Ciboni su pred medije izašli trener Ivan Rudež, kapetan Krešimir Radovčić, najbolji igrač finalne serije Žan Mark Šiško, sportski direktor Marin Rozić i direktor kluba Tomislav Šerić.

I svi oni pridonijeli su ovom dometu koji je silno obradovao i budućeg većinskog vlasnika Victora Dodiga koji je iz Vancouvera doletio kako bi pratio treću i četvrtu utakmicu, ali petu nije mogao. No, zato je u Zadru na majstorici bio njegov sin Thomas koji je proslavio veliku pobjedu kluba u kojem će u vremenu koje dolazi i sam biti angažiran.

Naslov u Zadru! Ostvarenje najljepšeg sna

Prvi je riječ dobio, kako i dolikuje, strateg ove velike pobjede Ivan Rudež.

– Već u listopadu dobio sam osjećaj da možemo napraviti velike stvari ove sezone. Gradili smo to skromno od početka, malo ljudi vjerovalo je da ćemo sjediti ispred ovog pehara. Uz taj rad, zajedništvo, dobru selekciju i kvalitetne karaktere, okrunili smo sezonu naslovom. Inače, ovaj trofej nije jedina indikacija uspjeha. Isto toliko je i rast kao momčadi, kako smo gradili karakter kroz neke pobjede i poraze, načinom kako su igrači trenirali, kako su se ponašali, kako je stručni stožer bio predan radu. I to je bio indikator uspjeha, i da je ova peta drukčije završila, isto bih pričao, da smo imali uspješnu sezonu. Moram zahvaliti klubu koji mi je ukazao povjerenje da vodim ovu skupinu igrača, da pomognem Ciboni u jednoj teškoj prijelaznoj sezoni da izbori pobjede i na terenu i izvan njega.

Od svih nazočnih najviše sreće iskazivali su sportski direktor Marin Rozić i kapetan Krešimir Radovčić. Obojica su se referirala na slatkost pobjede na terenu najvećeg rivala, u njegovoj dvorani krcatoj navijačkom podrškom.

– Nije neki sunčan dan, ali što se mene tiče, zagrebačko sunce ljepše grije. Dobiti Zadar u petoj utakmici za mene je posebna priča i možda i najljepši san koji sam mogao sanjati. Stvarno lijepa atmosfera, hvala Zadranima na krasnom ambijentu. Poslije smo slavili u kafiću uz dvoranu i nije bilo nikakvih incidenata. Ja stvarno poštujem Zadar i njihove navijače. To što najviše volim kada pobijedimo Zadar, pokazuje koliko ih zapravo cijenim. Krenuli smo skromno, kasno smo slagali momčad. Išli smo korak po korak uz iskorak u Europu, što je bila lijepa epizoda, drukčija nakon puno godina za ovaj klub. Malo tko je vjerovao, a završilo je kao u snu i to s pobjedom u petoj utakmici u Zadru pa mogu reći da mi je ovo možda i najdraža pobjeda u karijeri. Zapravo, ovaj osjećaj spada među nekoliko najsretnijih trenutaka u karijeri – kazao je Marin Rozić.

Upitan što bi mu bilo slađe, osvojiti naslov pred svojom publikom ili na vrućem gostujućem terenu kao što je zadarski Višnjik, Radovčić je kazao:

– Bolji je osjećaj utišati publiku.

U tom kontekstu očekivan je bio i Radovčićev odgovor na pitanje koji mu je naslov draži, onaj od prije četiri godine osvojen također protiv Zadra, ali u Zagrebu ili pak ovaj?

– Rekao bih da je ovaj jer smo ga osvojili u Zadru. Biram ovaj jer protiv nas je bilo deset tisuća ljudi. A već i prije kraja utakmice ljudi su počeli izlaziti.

Kapetan je kazao da mu je ovaj naslov i svojevrsna nagrada za lojalnost koju je klubu iskazao jer je za njim već šesta cibonaška sezona.

– Uvijek se sjetim one sezone kada smo igrali s pet igrača. Vjerovao sam i tada da će biti bolje i to se i dogodilo. Ljudima koji vole Cibonu, a i meni, ovo je nagrada, a svima koji su prolazili kroz te teškoće treba skinuti kapu.

Sportski direktor Rozić imao je potrebu još nešto naglasiti, nešto reći o igraču kojeg je trener Rudež nazvao hrabro “palim ratnikom”.

– Danas smo sretni što smo prvaci, no naš igrač Jan Palokaj doživio je ozbiljnu ozljedu stopala i da mogu mijenjati, ja bih tu pobjedu dao za njegovo zdravlje. Dečko je platio odštetu sam sebi usred sezone da bi došao igrati u Cibonu, zabijao je neke važne koševe, no on će se vratiti. Ja kao sportski direktor insistirat ću da mi njemu kao klub pružimo sve što možemo da se što prije vrati.

Šiško: Cibona mi je spasila karijeru i život

Direktor kluba Tomislav Šerić najavio je za navečer navijački doček, a za njega ovaj naslov predstavlja ogromno olakšanje.

– Kada se sjetim gdje smo bili prije tri godine, meni je ovo posebna zadovoljština, ali i za sve nas poticaj za sezone koje su pred nama. Nadali smo se da je ovako nešto moguće, ali nije bilo lako u to vjerovati. Ciljevi su bili postavljeni tako da idemo stalno prema naprijed. Ostvarili smo to, a k tome smo još i naslov osvojili. Iz ove točke gledamo dugoročno, sada gradimo klub. Bit će uspona i padova. Nama je važno da na zdravim temeljima gradimo svoju budućnost. Za to trebamo podršku navijača. Najsretniji sam kada imamo punu dvoranu i to je najveća pobjeda kluba. Košarka se igra zbog gledatelja i njihov povratak u dvoranu nam je najveća nagrada s kojom onda dolazi i podrška pa tako i sponzori. Velika zahvala i Zadru kao gradu košarke jer trebaju nam ovakvi derbiji.

Junak ove serije, ali i cijele Cibonine sezone, jest 28-godišnji Slovenac Žan Marko Šiško koji je proglašen i najboljim igračem finalne serije. A riječ je o igraču koji je posve prestao igrati košarku ali joj se, nakon dvije godine, vratio na nagovor bivšeg cibosa Marka Jagodića Kuridže i njegova prijatelja, Cibonina sportskog direktora, Marina Rozića.

– Cibona je moj klub jer sam u njoj dobio i prvu priliku za seniorsku košarku i na tome sam joj zahvalan. Zapravo, mogu reći da mi je Cibona spasila i karijeru i život. Moja želja je da ostanem, no da se ugovor potpiše, moraju se poklopiti razni faktori.