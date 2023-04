VIDEO Skandal nakon derbija u Engleskoj: Pomoćni sudac laktom nasrnuo na igrača Liverpoola

Liverpool i Arsenal odigrali su odličnu i zanimljivu utakmicu u derbiju 30. kola Premier lige koja je završila 2:2 remijem, ali u engleskom nogometnom javnom prostoru nakon utakmice gotovo svi pričaju o nesvakidašnjem i bizarnom događaju na kraju prvog poluvremena.

Nogometaš Liverpoola Andy Robertson je prigovarao glavnom sucu utakmice Paulu Tierneyju zbog čega je zasluženo dobio žuti karton.

Međutim, nakon što se situacija malo smirila dok su igrači išli prema svlačionici, pomoćni sudac Constantine Hatzidakis je u prolazu udario Robertsona laktom u lice, a snimka ukazuje na to da je to učinio namjerno.

Mitro got 8 match ban for much worse! And to think Robertson got a yellow card for it as well! Rescind Robertsons yellow and 8 match ban for linesman @FA_PGMOL @premierleague pic.twitter.com/X5OwdCu4Pu