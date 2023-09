VIDEO Rudeš pretrpio šesti poraz sezone. Prosinečki: Situacija nikako nije dobra, treba nam analiza

Nogometaši Gorice u Kranjčevićevoj su ulici u susretu šestog kola Supersport HNL-a s 2:0 svladali Rudeš. Momčadi Dinka Jeličića pobjedu su donijeli Valentino Majstorović u 16. i Marko Soldo u 24. minuti. Na vratima Gorice istaknuo se vratar Ivan Banić s nekoliko sjajnih obrana u trenucima kada se činilo da momčad Roberta Prosinečkog ima priliku vratiti se u susret. No, to se nije dogodilo i Rudeš je doživio šesti prvenstveni poraz.

- Ne znam kako početi. Opet smo izgubili u prvom poluvremenu. Jako često nam se događaju pogreške, iako na treninzima pričamo o tome. Čak smo nešto i igrali, imali smo posjed lopte, pa nas ni neće sreća. Slijedi stanka i dobro će nam doći za analizu. Nikako nije dobra situacija - kazao je Prosinečki.

Dinko Jeličić istaknuo je:

- Rudeš ima konture igre kakve bih volio vidjeti kod svoje momčad. I to uopće nije floskula niti kurtoazija. Drugo poluvrijeme su nam napravili jako puno problema. Njihova situacija nije lagana, no u ofenzivnom dijelu njihove igre sve to ima smisla. Došao sam prije dva-tri dana i utakmicu su pripremili moji pomoćnici u stožeru. Moram biti zadovoljan pobjedom jer sam se tek vratio.

