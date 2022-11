VIDEO Ronaldo 'uništio' United: 'Postao sam crna ovca i izdali su me! Ten Haga na poštujem'

Dugo je 'kuhalo' u Cristianu Ronaldu, 37-godišnja portugalska zvijezda otvoreno je kritizirala sadašnji klub Manchester United u videorazgovoru s poznatim voditeljem Piersom Morganom.

Ronaldo smatra kako puno toga ne valja u klubu, ne razumijem zašto ga Rooney kritizira, dok nikada nije čuo za Ralfa Ragnicka koji je jedno vrijeme vodio crvene vragove.

- Manchester United me izdao, napravili su crnu ovcu od mene. Nemam poštovanja za Erika ten Haga jer ni on nema za mene - rekao je Ronaldo i protresao Otok.

- Ljudi moraju znati istinu. United me htio potjerati. Ne samo trener, nego i ljudi oko kluba. Osjećao sam se izdano. Neki ljudi me nisu htjeli u Manchester Unitedu, ne samo ove sezone, nego i prošle.

- Napredak otkad sam ja došao ne postoji. Otkad je Sir Alex otišao, klub uopće nije evoluirao. Ništa se nije promijenilo. Navijači moraju znati istinu. Ja želim najbolje klubu i zato sam i došao, ali neke stvari unutar kluba ne pomažu mu da dođe do nivoa na kojem su City, Liverpool, a sad i Arsenal. Ovakav klub treba biti na vrhu, a to trenutno nije - priznao je CR.

- Zašto sam se vratio? Slijedio sam srce. Zvao me Manchester City, ali ona me nazvao Sir Alex i rekao mi da je to nedopustivo. 'OK, šefe', odgovorio sam mu. Navijači su za mene sve. Zato sam i odlučio dati ovaj intervju jer mislim da je pravo vrijeme da kažem što mi je na umu. - bez dlake ja jeziku je poručio Cristiano i izjavio kako nije imao pojma tko je Ragnick.

Nakon što sam došao zaprepastio me novi trener. Postao je to iako uopće nije trener! Kako onda možeš biti šef Manchester Uniteda?! Nikad nisam čuo za tog tipa." rekao je Ronaldo za Ralfa Rangnicka, koji je u prosincu prošle godine zamijenio Olea Gunnara Solskajera.

