VIDEO Ronaldo na predstavljanju napravio gaf: Rekao da je došao u Južnu Afriku

Al Nassr doveo je najveće pojačanje u povijesti kluba i saudijske nogometne lige. Cristiano Ronaldo (37) danas je predstavljen kao njihov novi igrač, a konferencija za novinare te izlazak na teren stadiona Mrsool Park očekivano je izazvao izrazito veliki interes. Pred predstavnicima medija istaknuo je kako je zahvalan za priliku te izrazio sreću i ponos.

Ipak, na samoj mu se press-konferenciji potkrala i jedna oveća greška.

- Dolazak u Južnu Afriku nije kraj moje karijere - rekao je Ronaldo, iako se njegov novi dom nalazi u Aziji.

Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa 😅pic.twitter.com/2wjlh5giQ5