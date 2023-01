VIDEO Ronaldo avionom sletio u Rijad: Navijačima poslao kratku, ali jasnu poruku

Cristiano Ronaldo (37) prije nekoliko je dana potpisao za saudijski Al Nassr. Trener kluba Rudi Garcia priznao je da je osim Portugalcaželio dovesti i Lea Messija, a visoko na listi prioriteta mu je i naš Luka Modrić. Ipak, naš kapetan odbio je astronomsku ponudu i, na oduševljenje Florentina Pereza, ostaje u Real Madridu.

The star has spoken 🤩#AlNassr fans.. how excited are you? 🔥

See you tomorrow 🙏#HalaRonaldo 💛

pic.twitter.com/WQPDZGUd0V