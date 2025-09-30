VIDEO Real utrpao pet komada u Kazahstanu, Mbappe zabio hat-trick, pogledajte golove

Čak 8.000 kilometara od Madrida i samo 300 km od kineske granice, Real Madrid je na gostovanju u Almaty pobijedio Kairat sa 5-0 upisavši drugu pobjedu na staru nove sezone Lige prvaka. Junak susreta je bio francuski napadač Kylan Mbappe koji je postigao prva tri gola za španjolski sastav (25-11m, 52, 73), a među strijelce su se upisali i Eduardo Camavinga (83), te Brahim Diaz (90+3).

Real je prvi put u svojoj povijesti igrao u Kazahstanu koji je postao 42. zemlja u kojoj "Los Blancosi" gostuju u europskim natjecanjima, a Almaty 111. grad koju su posjetili. Dolazak Reala u Almaty izazvao je sveopću "ludnicu". Stadion ima 23.000 mjesta, međutim prema pisanju tamošnjih medija na tribinama se natiskalo nekoliko tisuća gledatelja više. Španjolski mediji navode kako je problema bilo i u novinarskoj loži u kojoj su se pojavili brojni gledatelji s krivotvorenim akreditacijama. Društvenim mrežama širile su se brojne snimke gužve koja je vladala oko stadiona, čak je prijetila odgoda početka susreta zbog ogromnih gužvi na ulazima.

"Ovo je vrlo važan dan za grad i za mlade ljude, kako bi znali da mogu postići velike stvari. Ovo je veliki, veliki dan za kazahstanski klub," kazao je predsjednik kluba Kairat Boranbajev. Branič i i kapetan Kairata Aliaksandr Martinovič je otkrio kako je nakon ulaska u Ligu prvaka interes tamošnje javnosti iznimno porastao." Prije toga smo mogli šetati gradom bez da privlačimo puno pažnje. Sada vas u svakom kafiću, na svakoj ulici, ljudi stalno prepoznaju, zahvaljuju vam i traže fotografije. U Almatiju je trenutno nogometni bum. Ovo je ogroman korak naprijed za cijeli kazahstanski nogomet," kazao je 38-godišnji Bjelorus.

Zanimljivo, Realov trener Xabi Alonso je ove sezone u devet službenih utakmica postavio devet različitih postava. Jedino su napadač Kylian Mbappe i vratar Thibaout Courtois svaki put bili u početnoj postavi. Španjolci su se prije utakmice žalili UEFA-i na visinu trave, no unatoč njihovom nezadovoljstvu, UEFA je potvrdila da je visina trave unutar zakonske granice od 30 milimetara.

Domaćin je zaprijetio već u devetoj sekundi susreta, no udarac glavom Dastana Satpajeva je sigurno zaustavio Thibaut Courtois. Real je uzvratio u 14. minuti, pucao je Vinicius Junior, ali pored gola. Sedam minuta kasnije zaprijetio je Mbappe, ali je Serkhan Kalmirza sjajno obranio. Real je poveo u 25. minuti iz kaznenog udarca kojeg je skrivio vratar Kalmirza oborivši Franca Mastantuonoa, siguran je bio Mbappe. Real je u 44. minuti mogao povećati prednost, no Mbappe je pucao pored gola. Korak bliže pobjedi gosti su stigli u 52. minuti, a ponovo je strijelac bio francuski napadač. Courtis je ispucao dugačku loptu, domaća obrana je "zaspala", što je iskoristio Mbappe pobjegavši obrani nakon čega je rutinski prebacio vratara. U 62. minuti sjajno je pucao Luis Machado, ali je Realov vratar odlično reagirao. U 69. minuti talijanski sudac Marco Guida je dosudio kazneni udarac za Kairat nakon starta Dania Ceballosa nad Valerijem Gromikom, no nakon pregleda video snimke je poništio svoju odluku.

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika Real je razriješio u 73. minuti trećim golom Mbappea na utakmici, njegovim 60. u Ligi prvaka. Ovoga puta udarcem sa 18 metara. Do kraja susreta Real je zabio još dva gola, a strijelci su bili Camavinga (83), te Diaz (90+3). Real u 3. kolu dočekuje Juventus, dok će Kairat, kojem je ovo drugi poraz, kod kuće igrati protiv Pafosa.