VIDEO Procurila snimka izbodenog grčkog navijača prije smrti. Mogla bi otkriti ubojicu

Još uvijek nije poznato tko je ubio 29-godišnjeg Grka Michalisa Katsourisa u neredima koji su se dogodili u Ateni između BBB-a te huligana AEK-a. Više od 100 huligana privedeno je u grčki zatvor gdje im se uzima DNA kako bi se utvrdilo tko je ubojica, a sumnja se na Hrvata, Albanca i tri Grka.

Nedavno je objavljena nova snimka posljednjih trenutaka Michalisovog života koji je izboden nožem te je iskrvario i podlegao ozljedama, grčka javnost traži pravdu i da se ubojica najstrože kazni.

Naime, nakon što je uboden u ruku, uhvatila ga je sigurnosna kamera jednog atenskog kioska. Snimka bi mogla pomoći u rasvjetljavanju slučaja i potencijalno otkriti ubojicu, a objavio ju je portal News Bomb.

Fotografija s nadzorne kamere kioska uslikana je u 23.08 sati po lokalnom vremenu, a prikazuje Katsourisa kako se jedva miče u sjedećem položaju s kacigom u ruci.

Jedan građanin pomaže mu da se uspravi, no budući da on to nije u stanju, pada u trenucima kad je već bio izgubio mnogo krvi. Video možete pogledati OVDJE.