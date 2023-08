Kačavenda i Stojković pred potpisom za Dinamo, mogu li odmah biti pojačanja?

Dinamo je danas trebao igrati u gradskom derbiju s Lokomotivom, no taj je susret odgođen na zahtjev Dinama jer je trebao biti između dviju utakmica s AEK-om. Tako su pred Dinamom tri europske utakmice, dvije s grčkim prvakom u trećem pretkolu Lige prvaka i onda utakmica play-offa ili Lige prvaka ili Europske lige. Naime, kako je zbog nereda u Ateni prva utakmica s AEK-om odgođena pa će se prva igrati u utorak u Zagrebu, a uzvrat u Ateni u subotu, tako je morala biti odgođena i utakmica plavih s Varaždinom i prvu domaću utakmicu odigrat će tek 28. kolovoza protiv Rijeke.

Bišćan dobio vrijeme za prinove

Taj je promijenjeni raspored otežao život treneru Igoru Bišćanu, no možda mu je donio i neke dobre stvari. Prije svega da dodatno uigra svoje nove igrače, da uspiju bolje pohvatati konce igre plavih i da dokažu da su pojačanja, a ne samo prinove koje su povećale roster maksimirskog kluba.

Dosad se nisu posebno istaknuli ni u pozitivnom ni u negativnom smislu. Najduže je tu Mauro Perković koji je stigao zimus, još u eri Ante Čačića. Plavi su ga doveli za dva milijuna eura iz Istre, okušao se na lijevom beku u to doba i nije bio loš, ali kod Bišćana ovaj 20-godišnjak nije u prvom planu, život provodi gledajući plave s klupe.

U ovoj novoj eri Bišćan/Šimić stigao je 25-godišnji stoper Maxime Bernauer iz drugoligaškog Pariz FC-a za 1,2 milijuna eura. On je dobio više prilika, kažu da se dobro uklopio u momčad koja ga je prihvatila, no nije baš oduševio iako nije nešto puno ni griješio. Dobio je u Astani 22 minute, protiv Istre je odigrao cijelu utakmicu, dok je protiv Gorice igrao do 59. minute, prvenstvenu utakmicu protiv Hajduka odgledao je s klupe, kao i Superkup protiv istog suparnika. Zasad ne izgleda kao pojačanje već kao igrač koji će igrati kad Bišćan bude imao želju ili potrebu odmoriti nekog od stopera koji su zasad u prednosti u odnosu na Francuza (J. Šutalo, Perić, možda i B. Šutalo), ali je u očitoj prednosti u odnosu na Perkovića.

Japanac Takuro Kaneko (26) stigao je iz Sappora kao desni bočni. Ono što je vidljivo, Japanac je živahan, fizički jak i potpuno spreman. Bišćan ga je odmah gurnuo u vatru, dobio je 90 minuta u Puli i bio u startnoj postavi protiv Gorice te izašao nakon što sat vremena plavi nisu uspjeli probiti goste, a Bišćan se odlučio za promjenu načina igre, no to nije donijelo rezultatski učinak plavima koji su izgubili dva boda.

Lukas i Luka pred Maksimirom

Posljednji koji je potpisao za Dinamo je Ukrajinac Bogdan Mihajličenko, 26-godišnji lijevi bek iz Šahtara koji ima i sedam nastupa za reprezentaciju. Stigao je uz brojne preporuke, pa i nekadašnjeg trenera Dinama i Šahtara Igora Jovićevića. Svi hvale njegovu motoričnost, mogućnost ponavljanja, a dosadašnja izdanja bila su mu solidna i ne puno više od toga. Doduše, njemu je i lakše jer plavi zapravo i nemaju, osim sada njega, klasičnog lijevog beka pa je po tome pojačanje iako je dojam da je više, pogotovu u ofenzivnom dijelu igre, davao Ljubičić koji je kao veznjak 'krpao' tu poziciju. No Ukrajincu treba vjerovati i treba mu dati vremena, vjerujemo da bi mogao biti sve bolji kako bude igrao. Bišćan ga želi dignuti na tu potrebnu razinu, nastupio je u sve četiri utakmice otkako je u Dinamu, dvije je odigrao po 90 minuta, u dvije je ušao s klupe.

Alžirac Yacine Titraoui (20), 'šestica i osmica', u Zagrebu je već tjedan dana, ali još nije potpisao ugovor. Prošao je i liječnički pregled, ali očito je stroga liječnička analiza ustvrdila da kod njega postoji nešto što bi moglo biti problematično pa se još sve razmatra. On bi trebao biti konkurencija Mišiću, Ljubičiću, Bulatu... u srcu veznog reda.

Bliži se rasplet oko dolazaka igrača Lokomotive Lukasa Kačavende i Luke Stojkovića, pregovori su pri samom kraju. Oni su vrlo perspektivni igrači, Kačavenda (20) bi bio alternativa za sjajnog Martina Baturinu, Stojković koji je još godinu mlađi može igrati na svim ofenzivnim pozicijama, pa i na krilnima i tu bi mogao uskočiti kad ode Ivanušec. Posao od 5,6 milijuna eura u paketu za ovu dvojicu igrača je pri kraju. Plavima je tu zanimljiv i Gabriel Vidović (19), mladi hrvatski reprezentativac i igrač Bayerna. On je također najbolji na lijevom krilu iako je dešnjak, no Bayern još nije odgovorio na zanimanje plavih i navodnu ponudu od dva milijuna eura.

