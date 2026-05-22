WTA 250

Petra Marčinko prošla u finale turnira u Rabatu

Rijeka: Susret Hrvatske i Njemačke u Billie Jean King Cupu, Petra Marčinko - Anna Lena Friedsam
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
22.05.2026.
u 21:00

Bio je ovo drugi međusobni meč u karijerama Marčinko i Teichmann, a Hrvatica sada vodi 2-0.

Petra Marčinko, 20-godišnja hrvatska tenisačica, borit će se za pehar pobjednice na zemljanom WTA 250 turniru u Rabatu nakon polufinalne pobjede protiv Švicarke Jill Teichmann od 7-6(2), 6-3.

U marokanskom gradu Marčinko je po prvi puta u kratkoj karijeri izborila četvrtfinale nekog WTA turnira. Potom je otišla još nekoliko koraka naprijed, a sada je izborila i finale u kojem će u subotu igrati protiv Ukrajinke Anheline Kalinine, 89. igračice na svijetu, koja je ranije vrlo lako, sa 6-0, 6-3, svladala mađarsku tenisačicu Pannu Udvardy.

Marčinko je odlično otvorila meč te je povela 4-1. Osam godina starija švicarska tenisačica se vratila u igru u prvom setu. Izjednačila je na 4-4, a potom se otišlo sve do tie-breaka gdje je pala odluka. U završnici prvog seta hrvatska igračica je potpuno dominirala te je taj dio igre dobila s lakih 7-2.

Na valu jako dobro odigranog tie-breaka Marčinko je odmah napravila break u drugom setu. Istina, Teichmann je uzvratila i izjednačila, ali je opet hrvatska igračica došla u prednost i s novim breakom povela 2-1.

Pobjegla je Marčinko brzopotezno na 5-1 i potom se u nju uvukla nervoza kada je trebala završiti meč, premda je i Teichmann tada počela nešto bolje igrati. Stigla je Švicarka na 3-5, ali to je bilo sve od nje u ovom dvoboju.

Kroz cijeli meč je bila evidentna veća teniska moć koju Marčinko ima u odnosu na Švicarku, a moguće i da je umor mučio Teichmann jer je ona, dan ranije, čak tri sata i sedam minuta igrala svoj četvrtfinalni dvoboj.

WTA Rabat, polufinale:

Petra Marčinko (Hrv/6) - Jil Teichmann (Švi) 7-6(2), 6-3

Anhelina Kalinina (Ukr) - Panna Udvardy (Mađ/7) 6-0, 6-3
