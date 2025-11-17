Naši Portali
SPEKTAKULARAN POTEZ

VIDEO Nestvarno što je Livaković obranio u 92. minuti, opet je spasio Hrvatsku

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
17.11.2025.
u 22:59

Hrvatska nogometna reprezentacija slavila je u Podgorici protiv Crne Gore s 3:2 u dramatičnoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Ipak, cijeli preokret i pobjedu umalo je zasjenila jedna situacija u sudačkoj nadoknadi, no tada se ukazao Dominik Livaković i još jednom potvrdio status heroja

Hrvatska je vodila 3:2 u posljednjim trenucima utakmice, no cijeli stadion u Podgorici na trenutak je zanijemio, a potom i skočio na noge. Igrala se 92. minuta kada je crnogorski napadač Vukotić ostao potpuno sam na svega pet do šest metara od hrvatskih vrata. Bio je to zicer, prilika kakva se ne propušta i trenutak u kojem su svi već vidjeli loptu u mreži za izjednačenje na 3:3. No, Vukotićev udarac, iako ne pretjerano snažan, bio je precizan, ali nedovoljan da svlada hrvatsku hobotnicu. Dominik Livaković je nevjerojatnom refleksnom reakcijom obranio taj udarac, sačuvao pobjedu i osigurao da se Hrvatska s tri boda vraća kući. Ta je obrana bila jednako vrijedna kao i pobjednički pogodak, kruna na jednoj nevjerojatnoj i turbulentnoj utakmici koja je pokazala svu snagu i mentalitet Vatrenih. Video pogledajte OVDJE.

Izbornik Zlatko Dalić odlučio je odmoriti kapetana Luku Modrića i isprobati neke nove taktičke varijante, vrativši se na provjereni sustav 4-2-3-1. No, početak susreta bio je šokantan. Domaćin je poveo već u 3. minuti preko Milutina Osmajića nakon nespretne reakcije obrane, da bi u 17. minuti Nikola Krstović sjajnim udarcem s 18 metara povećao vodstvo na 2:0, ostavivši Livakovića bez šanse. Činilo se da će Hrvatska doživjeti prvi poraz u kvalifikacijama, no tada je na scenu stupio karakter pobjednika. U 37. minuti, Ivan Perišić, koji je u ovom susretu nosio kapetansku traku, smanjio je zaostatak iz kaznenog udarca koji je izborio Kristijan Jakić. Bio je to njegov 38. gol u jubilarnom 150. nastupu. Na izjednačenje se čekalo sve do 72. minute, kada je nakon udarca Muse i pogođene stative, na odbijenu loptu natrčao Jakić i pospremio je u mrežu za 2:2. Potpuni preokret i delirij za hrvatske navijače donio je Nikola Vlašić fantastičnim pogotkom u 87. minuti, no drama tu nije završila, što je pokazala i već opisana herojska intervencija Dominika Livakovića.
SP 2026. Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija Dominik Livaković

