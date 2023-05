VIDEO Navijači PSG-a zviždali Messiju i vrijeđali ga, ovo je njegova reakcija

Nogometaši PSG-a došli du nadomak obrane naslova prvaka svladavši sinoć u 35. kolu u Parizu "davljenika" Ajaccio s 5:0.

Dva je gola postigao Kyllian Mbappe (47, 54), a preostale su zabili Fabián Ruiz (22) , Achraf Hakimi (33) i autogol Youssoufa (73).

اقسم بالله احبببه قاعدين يصفرون عليه وهو يدقدق في الكوره😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/jzAULrwKTn — بطل العالم (@i_messi30) May 13, 2023

Nakon suspenzije je za PSG zaigrao i Leo Messi. A njega su navijači na Parku prinčeva dočekali zvižducima jer mu zamjeraju što nije potpisao novi ugovor. Osim toga, nedavno je svojevoljno otišao u Saudijsku Arabiju zbog čega ga je klub suspendirao dva tjedna.

Messiju su navijači zviždali tijekom izvođenja jednog kornera, no on je to sve otrpio i nije skidao osmijeh s lica.