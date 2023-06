VIDEO Mourinho divljao poslije finala. Vrijeđao je suca na parkiralištu: Čestitam, ti si jedna sramota

Ekscentrični portugalski stručnjak i trener Rome, Jose Mourinho, bio je vrlo razočaran i bijesan nakon poraza u finalu od Seville. Šef stručnog stožera rimske vučice nije se mogao kontrolirati pa je tako nakon susreta na parkiralištu Puškaš Arene čekao engleske suce koji su vodili dvoboj.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Premirerligaški sudac Anthony Taylora bio je glavna meta uvreda, a ispratio ga je sa stadiona riječima 'Ti si "j***** sramota‘ koje je ponovio nekoliko puta prije nego što se prebacio na talijanski jezik. Jose je potom otišao do minibusa u kojem se nalazio sudac Taylor i još jednom vikao: 'Čestitam, ti j**** sramoto!'

- Rekao sam da ćemo otići ili s trofejom ili mrtvi. Mrtvi smo. Mrtvi smo umorni. I fizički i psihički. Mrtvi smo jer mislimo da je ovo nepravedan poraz s mnogo diskutabilnih incidenata. Ali smo i ponosni. Pobijedio sam u pet europskih finala i ovo je jedino u kojem sam poražen, ali vraćam se kući ponosniji nego ikad. Momci su dali sve od sebe. Bila je to muška utakmica sa sucem koji se činio kao Španjolac. Nepravedno je i to što je Lamela trebao dobiti drugi žuti karton, ali to se nije dogodilo, a onda je u raspucavanju realizirao penal - rekao je Mourinho koji je izgubio prvo europsko finale nakon pet pobjeda.

GALERIJA Sevilla i Rakitić poslije drame penala osvojili Europsku ligu

- U ponedjeljak odlazim na odmor. Ako bude vremena za razgovor prije toga, razgovarat ćemo. Ja sam ozbiljan čovjek. Rekao sam vlasnicima prije par mjeseci da će oni prvi znati ako budem u kontaktu s nekim drugim klubom. Uvijek ću biti iskren i direktan. U prosincu mi je prišla portugalska reprezentacija, nakon toga nisam razgovarao ni s kim. Imam još godinu dana na ugovoru i to je to - kazao je o budućnosti.

VEZANI ČLANCI: