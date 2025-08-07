Naši Portali
SRDAČNO SE POZDRAVILI

VIDEO Modrić susreo zvijezdu Milana i iznenadio ga pitanjem. Ovaj odgovor nitko nije očekivao

07.08.2025.
u 12:30

Modrić i Pulišić su se već susretali na terenu u utakmicama Reala protiv Borussije Dortmund, Chelseaja i Milana

Luka Modrić se postupno prilagođava novom životu u Milanu, a na društvenim mrežama sve češće se pojavljuju snimke koje prikazuju kako izgleda njegova svakodnevica i susreti s novim suigračima. Jedna od novijih objava otkriva i trenutak kad je upoznao Christiana Pulišića, reprezentativca SAD-a koji posjeduje i hrvatsku putovnicu.

Pulišić, 26-godišnje desno krilo Milana, ima hrvatske korijene. Njegov djed rođen je na otoku Olibu. Hrvatsku putovnicu dobio je prije deset godina kada je prelazio u Borussiju Dortmund, kako bi izbjegao proces ishođenja njemačke radne vize potrebne za igrače izvan EU.

Iako su se Modrić i Pulišić već susretali na terenu u utakmicama Reala protiv Borussije Dortmund, Chelseaja i Milana, sada su se prvi put upoznali kao suigrači.

U srdačnom susretu, nakon nekoliko razmijenjenih rečenica i Pulišićeve dobrodošlice, Modrić ga je upitao: "Pričaš li hrvatski?" Na što je Amerikanac kroz osmijeh odgovorio negativno. Kako je izgledao njihov prvi razgovor u Milanovu kampu, možete pogledati u videu.

