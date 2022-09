VIDEO Modrić dobio ovacije cijelog stadiona za ovaj spektakularan potez

Nogometaši Real Madrida slavili su na domaćem terenu u 4. kolu španjolske lige protiv Real Betisa 2:1 te tako ostali stopostotni nakon prve četiri utakmice.

Strijelci za Real bili su mladi Brazilci Vinicius i Rodrygo dok je jedini gol za goste zabio Canales.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić u igri je bio do 80. minute kada ga je Ancelotti odlučio izvaditi i umjesto njega uvesti Kroosa.

No prije nego što je izašao iz igre, Luka je stigao počastiti gledatelje na Santiago Bernabeu jednim fantastičnim potezom. Zatrčao se da stigne jednu loptu uz aut liniju koju je on presjekao i čim je došao do nje napao ga je igrač Betisa. Ali za Luku nema bezizlazne situacije. Stigao je loptu i u drugom dodiru gurnuo loptu kroz noge Betisova igrača uz jednu lijepu piruetu te dodao svom slobodnom suigraču. Taj je potez zaradio pljesak navijača s tribina.

