I NA NJEGA TREBA RAČUNATI

VIDEO Mladi vatreni potezom je oduševio Španjolsku, zabio golčinu o kojoj se priča

VL
Autor
vecernji.hr
25.11.2025.
u 16:48

Mladi hrvatski reprezentativac Matia Barzić postigao je svoj prvi pogodak u dresu Cultural Leonese i to u velikoj pobjedi protiv Cadiza. Njegov gol glavom nakon kornera bio je ključan za iznenađujući preokret i tri boda u 15. kolu LaLige2

U velikom iznenađenju 15. kola španjolske LaLige2, Cultural Leonesa je na gostovanju svladala favorizirani Cadiz s 2:1, a junak pobjede bio je mladi hrvatski stoper Matia Barzić. Nakon što je njegova momčad gubila, 21-godišnji branič pokazao je sjajan instinkt. Poslije ubačaja iz kuta, zahvaljujući odličnom kretanju cijele momčadi, Barzić je ostao sam i snažnim udarcem glavom zakucao loptu u mrežu za izjednačenje, pokrenuvši tako preokret i donijevši velika tri boda svom klubu.

Ovaj pogodak za Barzića ima posebno značenje jer mu je to bio prvijenac u 12. ovosezonskom nastupu. Da se nije radilo o slučajnosti, potvrđuje i visoka ocjena koju je dobio na platformi Sofascore. S impresivnom ocjenom 7.7, Barzić je bio jedan od najboljih pojedinaca na terenu, a uz pogodak je pružio i besprijekornu partiju u obrani, dokazavši da je igrač na kojeg se može računati u ključnim utakmicama i da je pred njim svijetla budućnost.

Matia Barzić Gutierrez, 190 cm visoki branič, član je hrvatske U-21 reprezentacije i smatra se velikim potencijalom. Sin Hrvata i Španjolke karijeru gradi u Španjolskoj, gdje igra kao posuđeni igrač Elchea. Iako je na posljednjem okupljanju mlade reprezentacije bio na klupi, ovakve predstave sigurno će mu donijeti veću minutažu i važniju ulogu u budućnosti. Sljedeći izazov čeka ga 29. studenog protiv Granade, gdje se očekuje da ponovno bude u početnoj postavi. Pobjeda nad Cadizom podigla je samopouzdanje cijeloj ekipi, a Barzić se ovim nastupom nameće kao jedan od ključnih igrača Cultural Leonese. Njegov potez očarao je navijače i potvrdio da Hrvatska ima još jednog talentiranog braniča na kojeg treba ozbiljno računati
Ključne riječi
Španjolska Hrvatska Matia Barzić Gutierrez

