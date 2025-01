VIDEO Matej Mandić u studiju Večernjeg progovorio o teškom trenutku: 'Radim s psihologom...'

Nakon uvjerljivog hrvatskog otvaranja protiv Bahreina (36:22), u Večernjem TV gost nam je bio Matej Mandić, jedan od najboljih mladih svjetskih vratara koji je, zbog ozljede, prisiljen Svjetsko prvenstvo gledati iz publike. Kao nekome tko je trebao biti na terenu, kako mu je bilo za gledati reprezentaciju s tribina?

- Kada se intonirala himna bilo mi je teško što nisam s momčadi. No, kada je krenula utakmica ja sam počeo navijati, zezao sam se s prijateljima i djevojkom. Nisam odavno bio u ulozi navijača pa mi je bilo malo čudno. Ja sam čak i pjevao malo, ja sam lik koji je opušten, koji se prilagodi svemu. Kad već ne mogu igrati važno mi je da navijam što bolje mogu.

A navijat će i u ostatku Svjetskog prvenstva.

- Pobjeda nad Bahreinom bio je neki dobar uvod za Argentinu, nešto ozbiljniju momčad i to će biti ozbiljniji test. Nakon toga idemo na Egipat koji nam je glavni konkurent u ovoj skupini i protiv kojeg ćemo morati maksimalno zapeti. Jer, to je momčad iz svjetskog vrha.

A da li kao navijač ima neki predosjećaj vezan uz krajni domet Hrvatske na ovom mundijalu?

- Kad god me netko pita ja govorim da će biti medalja. No, teško je igrati pred domaćom publikom, naročito ako se stvori neka euforija i cijela Hrvatska bude na nogama.To može biti dodatni uteg. No, ja se nadam da ćemo rasti iz susreta u susret i da će ta euforija biti vjetar u leđa. Odličje bilo koje boje bilo bi jako velika stvar.

A Matej je zacijelo mogao uživati u igri hrvatske reprezentacije pa tako i u vratarskoj predstavi svog kolege po radnom mjestu Dominika Kuzmanovića (12 obrana, 57 posto obranjenih šuteva). Što na to kaže vratar koji je u pobjedu Zagreba nad favoriziranim Magdeburgom ugradio 20 obrana?

- Dominik je obranio i ono što je trebao ali i ono što nije. Kada imaš dobru obranu i kada tako dobro brani vratar onda možeš pobijediti i duplo jačeg suparnika. A meni utakmice protiv Slovenije i Bahreina govore da smo se poboljšali u obrani.

Može li vratar na bilo koji način predosjetiti da bi to mogao biti njegov dobar dan?

- Svaki igrač to osjeti. Kada ustaneš i ne osjećaš se dobro onda znaš da to nije to. Osjetiš to i onda ti se uvuče nervoza pa igraš loše. Osjetiš i kada ćeš biti dobar kroz neku svježinu i samopuzdanje. Inače ja nemam neke posebne rituale ali volim prije utakmice popodne odspavati sat vremena i onda slijedi "nabrijavanje" na utakmicu?

A kako se Matej nabrijava?

- Obično slušam neke domoljubne ili navijačke pjesme kao što su "Arena paklena". Dosta se sluša i Thompsona no ponekad i Olivera.

Od dva Mandića, dva vrlo važna igrača ove reprezentacije, izbornik Sigurdsson nema niti jednog. Koliko momčadi nedostaje David koji će, zbog ozljede lista, propustiti prve tri utakmice Prvenstva?

- Fali dosta, naročito u fazi obrane gdje igra na halfu. Jako je agresivan u obrani a i napadački može odigrati strašnu rolu. Baš sam s njim bio u srijedu, kazao mi je da bi trebao zaigrati u drugom krugu.

A Mateju se dogodilo da ga je prije skoro dva mjeseca teško ozlijedio njegov sad već bivši, sumanuti, suigrač Miloš Kos u manijakalnom izljevu srdžbe. Stoga smo ga pitali kako ide oporavak? Kad bismo ga ponovo mogli vidjeti među vratnicama?

- Oporavak ide stvarno dobro. Više od mjesec i pol dana prošlo je od operacije tijekom koje su mi stavili tri pločice jer su mi smrskane tri koščice. Još uvijek je najvažnije da ne ulazim u kontakt niti s loptom niti sa suigračima, da ne bi došlo do ponovnog pucanja tih kostiju. Baš u petak imam kontrolu pa ću vidjeti što liječnik kaže kad bih se mogao vratiti.

A kada se vrati u puni pogon, hoće li zbog vrste ozljede koju je doživio trebati neko vrijeme da otkloni strah od mogućeg udarca loptom u lice. A to je nešto s čime vratari žive.

- Ja sam čudan lik i mislim da s te strane neće biti problema, da ću prebroditi taj strah jako brzo. Imao sam ja već nekih ozljeda u karijeri, kada sam se vraćao već nakon par treninga bih se opustio. Svo ovo vrijeme jačam se mentalno, da izađem što jači jer glava sportaša je najvažnija od svega. U tom smislu radim i sa sportskim psihologom s kojim sam radio i prije a sada to radim još i više.

Matej je visok 205 centimetara i svoje duge poluge koristi jako dobro. Čini li ga to možda i najvišim rukometnim vratarem svijeta, na razini reprezentacija?

- Tu je i Islanđanin Hallmgrimsson, no on je koji centimetar niži a i Nijemac Späth ima dva metra. Moglo bi biti da sam najviši na razini reprezentacija.

