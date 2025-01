Rukometaši sjajno raspoloženi, jedan detalj neće ih zavarati: 'Cilj za sutra? Minimalno 15 razlike...'

Filip Glavaš opravdao je povjerenje izbornika Dagura Sigurdssona i postigao za reprezentaciju Hrvatske pet pogodaka protiv Bahreina (36:22), u prvoj utakmici skupine na Svjetskom prvenstvu koje se igra u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj.

– Iskreno, očekivao sam da ću početi, odnosno da ću biti u postavi ispred Marija Šoštarića. To su pokazivale pripreme i prijateljske utakmice. Mislim da sam dobro obavio svoju zadaću i da je izbornik na kraju mogao biti zadovoljan. Moram pohvaliti i ostala dva krila, Šoštarića i Jelinića koji su dobrano natrpali mrežu Bahreina. Dobro je da smo imali jako puno kontri i da smo postigli nekoliko laganih pogodaka – govori Glavaš.

Nije vas obeshrabrio prvi šut i promašaj?

– Nije. Tako je to u rukometu, ne možeš svaki put pogoditi mrežu. Srećom, poslije me krenulo i više nisam promašio – dodao je Glavaš.

Njemu je Arena domaći parket s obzirom na to da igra za Zagreb.

– Da, dvije godine igram Ligu prvaka u Areni i zaista se tu ugodno osjećam. Atmosfera je bila sjajna, bez obzira na to što dvorana nije bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Vjerujem da će gledatelja biti sve više kako turnir bude odmicao.

Sljedeća je Argentina?

– Gledajući njihovu utakmicu protiv Egipta ispada da su jako slabi. No, neće nas to zavarati. Utakmici ćemo pristupiti ozbiljno i želimo pobijediti s visokom razlikom. Možda će omjer primljenih i postignutih pogodaka u konačnici i odlučivati. Zato je cilj pobijediti s više razlike nego što je Egipat ostvario, dakle minimalno 15 pogodaka razlike. Za tako uvjerljivu pobjedu opet će nam trebati dobra obrana i raspoloženi vratari. Argentinci su protiv Egipta dobili čak tri crvena kartona pa su sigurno i tu bili oslabljeni jer na klupi nisu imali tako dobre igrače kao što su ovi iz prve postave. Silno im nedostaje iskustvo braće Simonet. Sve to mi moramo iskoristiti – istaknuo je Glavaš koji je rekao da će, ako osvoje medalju, obrijati brkove.

– Nadam se da će se to i dogoditi. S druge strane želim ih što dulje nositi, do finala – zaključio je Glavaš.

Josip Šimić debitirao je za Hrvatsku, postigao pogodak, upisao se u povijest.

– Da mi je netko prije godinu dana rekao da ću igrati na Svjetskom prvenstvu, rekao bih mu da nije normalan. Ispada da sam se izborio za mjesto u rosteru u konkurenciji s još četiri vrhunska pivota. Istisnuo sam Grahovca i Načinovića. Na meni je da i dalje dobro treniram, da se nametnem izborniku – rekao je Šimić koji je kao mladić trenirao karate.

– Dogurao sam do zelenog pojasa. Nisam radio borbe, nego kate. Jednog dana u školi je osvanuo oglas za rukomet, otišao sam i ostao. Ispočetka sam bio vratar, no brzo su me prebacili na lijevog vanjskog pucača. Tek sam prije dvije godine počeo igrati na mjestu kružnog napadača jer su se svi pivoti ozlijedili – istaknuo je.

Igrate za Potsdam, posljednjeplasiranu momčad njemačke lige.

– Dobro, mi smo ove sezone tek ušli u Prvu ligu i nije se moglo očekivati da ćemo odmah izboriti ostanak. Ima još puno kola do kraja, ali da je dobro, nije. Inače, živim u Berlinu i svaki dan putujem u 30 kilometara udaljeni Potsdam na treninge. Ove godine mi istječe ugovor. Prva opcija je ostanak u Njemačkoj – priča Šimić.

A Zagreb, klub koji igra Ligu prvaka? Dobro biste im došli...

– Nisam o tome razmišljao. No, čudni su putevi pa se svašta može dogoditi na kraju ove sezone. Sada sam fokusiran samo na Svjetsko prvenstvo, da ostanemo što dulje na turniru – zaključio je Šimić.

Ivan Pešić bio je jako ljutit nakon utakmice, malo se smirio jutro poslije.

– Kako neću biti ljutit, obranim tri zicera zaredom, a suci triput sviraju sedmerac. Izludjelo me to. A sedmerce je pucao igrač koji inače kod njih ne šutira pa ga nikako nisam uspio prokužiti. Dobro je da je Kuzmanović u velikom stilu otvorio turnir, malo tko se može na svjetskim prvenstvima pohvaliti utakmicom s više od 60 posto obrana – rekao je Ivan Pešić.