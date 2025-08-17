VIDEO Lice mu je unakaženo! Vratar Barcelone proživio horor nakon udarca kopačkom u glavu

Utakmica otvaranja nove sezone La Lige između Mallorce i Barcelone, odigrana 16. kolovoza 2025., trebala je biti slavljenički trenutak za Joana Garciju, 24-godišnjeg vratara koji je tog dana upisivao svoj prvi službeni nastup za katalonskog diva. Međutim, u 36. minuti susreta, pri vodstvu Barcelone, dogodio se trenutak koji je zasjenio sve ostalo na terenu. U pokušaju da stigne do jedne visoke lopte u kaznenom prostoru, napadač Mallorce Vedat Muriqi neoprezno je i opasno visoko podigao nogu te kopačkom pogodio Garciju izravno u lice. Udarac je bio toliko silovit da su igrači i navijači na stadionu Son Moix na trenutak zanijemili, a mladi vratar ostao je ležati na travnjaku. Za Garciju, koji je u klub stigao kao veliko pojačanje, debi iz snova u sekundi se pretvorio u prizor iz horor filmova.

Iako je igra u prvi mah nastavljena, težina prekršaja nije mogla proći nezapaženo. Nakon intervencije iz VAR sobe, glavni sudac pozvan je da pregleda snimku incidenta. Usporeni prikaz nije ostavio mjesta sumnji – Muriqijev start bio je iznimno opasan i brutalan. Sudac je bez oklijevanja poništio svoju prvotnu odluku te napadaču Mallorce pokazao izravni crveni karton. Isključenje je dodatno otežalo situaciju za domaćine, koji su samo tri minute ranije ostali s igračem manje nakon što je Manu Morlanes zaradio drugi žuti karton. S devetoricom igrača na terenu prije kraja prvog poluvremena, svaka nada Mallorce u pozitivan rezultat bila je ugašena, a fokus javnosti prebacio se s nogometne igre na divljački potez koji je postao glavna tema rasprava.

Unatoč šoku i očitom bolu, Joan Garcia pokazao je nevjerojatnu hrabrost i odlučnost. Nakon liječničke intervencije pridigao se i nastavio braniti do kraja utakmice. Međutim, posljedice brutalnog udarca bile su i više nego vidljive. U izjavama nakon susreta, kamere su zabilježile veliku i ružnu masnicu na njegovoj jagodičnoj kosti. "Pogodio me u lice. Ako je VAR rekao da je to crveni karton, onda mislim da jest", kratko je prokomentirao Garcia, dodavši kako će na ozljedu "morati staviti malo leda". Njegova prisebnost i profesionalizam u tim trenucima oduševili su navijače FC Barcelone, no ožiljak na licu ostat će trajni podsjetnik na zastrašujući debi.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Incident je u potpunosti zasjenio uvjerljivu pobjedu Barcelone rezultatom 3:0. Golove za branitelje naslova postigli su Raphinha, Ferran Torres i mlada zvijezda Lamine Yamal, koji je zapečatio pobjedu spektakularnim pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Ipak, umjesto o golovima i igri, nogometni svijet pričao je isključivo o Muriqijevom startu. Snimka prekršaja postala je viralna na društvenim mrežama, a brojni analitičari i navijači proglasili su ga jednim od najbezobzirnijih prekršaja viđenih u La Ligi posljednjih godina. Ironično, Garcia je na utakmici zabilježio samo jednu obranu i sačuvao mrežu netaknutom, no njegov će se debi pamtiti isključivo po nasilnom činu koji je pretrpio. Garcia je, inače, u Barcelonu stigao tog ljeta iz gradskog rivala Espanyola za 25 milijuna eura, a priliku je dobio zbog ozljede prvog vratara Marc-Andréa ter Stegena.