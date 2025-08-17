Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 43
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA

VIDEO Lice mu je unakaženo! Vratar Barcelone proživio horor nakon udarca kopačkom u glavu

Screenshot: X
VL
Autor
vecernji.hr
17.08.2025.
u 10:54

Debitantski nastup vratara Barcelone Joana Garcije pretvorio se u noćnu moru nakon što ga je napadač Mallorce Vedat Muriqi brutalno udario kopačkom u lice. Incident koji je šokirao nogometni svijet rezultirao je izravnim crvenim kartonom, a mladi vratar, unatoč svemu, junački je odradio utakmicu do kraja

Utakmica otvaranja nove sezone La Lige između Mallorce i Barcelone, odigrana 16. kolovoza 2025., trebala je biti slavljenički trenutak za Joana Garciju, 24-godišnjeg vratara koji je tog dana upisivao svoj prvi službeni nastup za katalonskog diva. Međutim, u 36. minuti susreta, pri vodstvu Barcelone, dogodio se trenutak koji je zasjenio sve ostalo na terenu. U pokušaju da stigne do jedne visoke lopte u kaznenom prostoru, napadač Mallorce Vedat Muriqi neoprezno je i opasno visoko podigao nogu te kopačkom pogodio Garciju izravno u lice. Udarac je bio toliko silovit da su igrači i navijači na stadionu Son Moix na trenutak zanijemili, a mladi vratar ostao je ležati na travnjaku. Za Garciju, koji je u klub stigao kao veliko pojačanje, debi iz snova u sekundi se pretvorio u prizor iz horor filmova.

Iako je igra u prvi mah nastavljena, težina prekršaja nije mogla proći nezapaženo. Nakon intervencije iz VAR sobe, glavni sudac pozvan je da pregleda snimku incidenta. Usporeni prikaz nije ostavio mjesta sumnji – Muriqijev start bio je iznimno opasan i brutalan. Sudac je bez oklijevanja poništio svoju prvotnu odluku te napadaču Mallorce pokazao izravni crveni karton. Isključenje je dodatno otežalo situaciju za domaćine, koji su samo tri minute ranije ostali s igračem manje nakon što je Manu Morlanes zaradio drugi žuti karton. S devetoricom igrača na terenu prije kraja prvog poluvremena, svaka nada Mallorce u pozitivan rezultat bila je ugašena, a fokus javnosti prebacio se s nogometne igre na divljački potez koji je postao glavna tema rasprava.

Unatoč šoku i očitom bolu, Joan Garcia pokazao je nevjerojatnu hrabrost i odlučnost. Nakon liječničke intervencije pridigao se i nastavio braniti do kraja utakmice. Međutim, posljedice brutalnog udarca bile su i više nego vidljive. U izjavama nakon susreta, kamere su zabilježile veliku i ružnu masnicu na njegovoj jagodičnoj kosti. "Pogodio me u lice. Ako je VAR rekao da je to crveni karton, onda mislim da jest", kratko je prokomentirao Garcia, dodavši kako će na ozljedu "morati staviti malo leda". Njegova prisebnost i profesionalizam u tim trenucima oduševili su navijače FC Barcelone, no ožiljak na licu ostat će trajni podsjetnik na zastrašujući debi.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Incident je u potpunosti zasjenio uvjerljivu pobjedu Barcelone rezultatom 3:0. Golove za branitelje naslova postigli su Raphinha, Ferran Torres i mlada zvijezda Lamine Yamal, koji je zapečatio pobjedu spektakularnim pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Ipak, umjesto o golovima i igri, nogometni svijet pričao je isključivo o Muriqijevom startu. Snimka prekršaja postala je viralna na društvenim mrežama, a brojni analitičari i navijači proglasili su ga jednim od najbezobzirnijih prekršaja viđenih u La Ligi posljednjih godina. Ironično, Garcia je na utakmici zabilježio samo jednu obranu i sačuvao mrežu netaknutom, no njegov će se debi pamtiti isključivo po nasilnom činu koji je pretrpio. Garcia je, inače, u Barcelonu stigao tog ljeta iz gradskog rivala Espanyola za 25 milijuna eura, a priliku je dobio zbog ozljede prvog vratara Marc-Andréa ter Stegena.
Ključne riječi
ozljeda horor Barcelona

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još