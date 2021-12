VIDEO Kun Agüero u suzama završio karijeru: Kada su mi liječnici to rekli, slomili su me...

Napadač Barcelone Sergio Aguero (33) zbog problema sa srcem morao je završiti karijeru. Ovo ljeto odlučio se na prelazak iz Cityja u Barcelonu s kojom je potpisao ugovor do 2023. godine, no to nije dočekao.

Na presici u Barceloni u čast Agüera, uz njega govori i predsjednik Barcelone Joan Laporta, a iz Engleske su stigli i Kunov bivši trener Pep Guardiola uz suradnika Txikija Begiristaina, koji su ranije radili u Barceloni.

- Uh, jako mi je teško. Sazvao sam ovu konferenciju za medije kako bih objavio da prestajem s profesionalnim igranjem nogometa. Jako je težak trenutak. Odluku sam donio zbog zdravlja, to je glavni razlog, zbog problema koje sam imao prije mjesec i pol dana. Bio sam u dobrim rukama liječnika koji su dali sve od sebe i rekli mi da bi najbolje bilo prestati igrati. Odluku sam donio prije desetak dana, htio sam vam reći što prije. Htio sam dati sve od sebe da vidim ima li neki način da se to ne dogodi, ali nije bilo puno šansi - rekao je Agüero kroz suze.

Podsjetimo kako je Aguero zbog bolova u prsima morao napustiti travnjak na utakmici Barcelone (protiv Alavesa 1-1). Krajem prvog poluvremena Aguero se uhvatio za prsa, u strahu gledao oko sebe i potom se polegnuo na travu. Sam je potom izašao s travnjaka, a žalio se na bolove u prsima i vrtoglavicu. Aguero je tada odveden u bolnicu i u međuvremenu je napravio sve potrebne pretrage. Catalunya Radio navodi da je ustanovljeno da Aguero ima ozbiljnu srčanu aritmiju i da se više ne smije baviti profesionalnim sportom budući da bi takvo opterećenje moglo biti kobno.

Iza Aguera sjajna je nogometna karijera. Proteklih 10 godina bio je u Manchester Cityju gdje je oborio brojne rekorde. Odigrao je 275 utakmica i postigao 184 gola te je najbolji strijelac u povijesti kluba. Četvrti je strijelac Premierlige u povijesti, a postigao je i rekordnih 12 hat-trickova. Za Argentinu je odigrao 101 utakmicu i postigao 41 gol.