VIDEO Krš na utrci: sudar od kojeg se gledateljima zaledila krv u žilama

Na IndyCar utrci na stazi Pocono Raceway u Pennsylvaniji dogodila se nesvakidašnja nesreća. U stravičnom sudaru sudjelovali su Ryan Hunter-Reay i Robert Wickens.

VIDEO: What a crash! Oh my God! #IndyCar Ryan Hunter-Reay & Robert Wickens collide, and Wickens gets into the fence. Red flag pic.twitter.com/0IgSCe7xJ3