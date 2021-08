VIDEO Incident u Tokiju, atletičarka iz Bjelorusije traži azil: 'Ovo liči na otmicu!'

Bjeloruska sprinterica Kristina Cimanovskaja (24) javno je kritizirala Bjeloruski olimpijski odbor, zatim se odbila vratiti u domovinu, a nakon što su je prisilno željeli ukrcati na zrakoplov, zatražila je pomoć japanske policije.

- Molim Međunarodni olimpijski odbor (MOO) za pomoć. Na mene se čini pritisak i silom me žele vratiti u Bjelorusiju, iako nisam pristala na to. Molim MOO da intervenira - objavila je video bjeloruska atletičarka.

Drama se odvila u tokijskoj Zračnoj luci Haneda, a sve što se događalo, Cimanovskaja podijelila je s Reutersom putem aplikacije Telegram, koja ima najbolji sustav enkripcije pa se tako osigurala da nitko ne može presresti komunikaciju.

- Treneri su mi u nedjelju (31. srpnja) ušli u sobu i rekli da se počnem pakirati. Sve jer sam javno prigovorila odluci da me se uvrsti u štafetu 4x400. Nisam se pripremala za to i nisam je trebala trčati, ali samo zato što u Tokio zbog nedovoljnog broja testova na doping nisu doputovale sve atletičarke - objasnila je Bjeloruskinja, koja je trebala 2. kolovoza nastupiti u kvalifikacijama utrke na 200 metara.

