VIDEO: Igrač s osmijehom na licu, a ubojit na terenu: Nazivaju ga novim Makeleleom...

Sve je započelo u malenom klubu Boulogne, nakon čega dolazi u Ligue 1. Godine 2015. odlazi u Leicester City u kojemu je ostvario značajniju ulogu i osvaja svoj, ali i Lesterov prvi naslov engleskog prvaka u povijesti.

Riječ je o N'Golo Kanteu, zadnji vezni koji je u dvije polufinalne utakmice bio proglašen najboljim igračem na terenu. On je tako proglašen čak i od strane navijača Reala jer jednostavno je ponizio sve njihove igrače i pokazao o kakvoj se kvaliteti radi.

Prije pet godina došao je iz Lestera u Chelsea gdje je odmah godinu nakon osvojio još jednom englesko prvenstvo i postao tek drugi igrač kojemu je to uspjelo s dva različita kluba. Prvi je legenda Premier League, Eric Cantona.

No ono što je sinoć, a i prvoj polufinalnoj utakmici pokazao je impresionirajuće. Odigrao je punih 180 minuta, nije zabio gol ili asistirao, ali to ne umanjuje sve ono što je kreirao za svoje suigrače. Više od 85% točnih dodavanja na obje utakmice, dodavanja točno za asistenta tik prije gola, kreiranih šansi itd. Kako je najbolje znao proigrati svoje suigrače, a prije toga naskočiti i Benzemu sa svojih 168 centimetara govori i ovaj video.

Taman prije drugog pogotka Chelsea i osiguranog prolaza u finale, Kante na sredini osvaja loptu, juri prema naprijed, dodaje loptu za Pulišića koji pronalazi strijelca Mounta:

VIDEO:

Chelsea machine ngolo Kante against real Madrid.

Contesting the ball with Benzema, Running past mount, azpilicueta, Hazard Casimiro.

Why would he not win man of the match consistently?#echoke pic.twitter.com/gNaAFIeAIH