Luka Modrić trenirao s maskom, evo kad bi mogao zaigrati bez nje

Najbolja moguća vijest za navijače Milana i hrvatske reprezentacije stigla je iz kampa Milanello. Luka Modrić ponovno trenira, tri tjedna nakon teške ozljede u derbiju protiv Juventusa. U sudaru glavama s Manuelom Locatellijem zadobio je teški dvostruki prijelom jagodične kosti i morao je na operaciju. Oporavak ipak teče brže od očekivanja i kapetan je, iako s maskom, opet na terenu i spreman za napetu završnicu sezone.

Koliko je važan za Milan, pokazuje i činjenica da je već bio u zapisniku za prošlu utakmicu protiv Genoe. Trener Massimiliano Allegri iz opreza ga nije uvodio u igru, no njegovo je samo prisustvo dalo poticaj momčadi. Očekuje se da će biti potpuno spreman za ključni dvoboj posljednjeg kola Serie A protiv Cagliarija, u kojem "rossoneri" traže pobjedu za povratak u Ligu prvaka nakon jedne sezone izbivanja s europske scene.

Na fotografijama koje je objavio klub vidi se Modrićeva posebna, karbonska zaštitna maska. Zanimljivo je da nije simetrična; strana koja štiti ozlijeđenu kost duža je, dok je ona na zdravoj strani lica kraća kako bi mu bila što udobnija i ne bi ometala vidno polje. Riječ je o znatno manjem i profinjenijem dizajnu u usporedbi s maskom kakvu je, primjerice, Joško Gvardiol nosio na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. godine.

Iako je očekivano vrijeme oporavka od ovakve ozljede oko dva mjeseca, što bi značilo da bi masku trebao nositi sve do kraja lipnja, postoje naznake da bi je Modrić mogao skinuti i ranije. Nagađa se, kako pišu mediji, da bi se to moglo dogoditi za poseban, povijesni trenutak. Naime, svoju jubilarnu 200. utakmicu za hrvatsku reprezentaciju mogao bi odigrati na Svjetskom prvenstvu. Ako sve bude po planu, taj bi se jubilej dogodio 24. lipnja u Torontu u susretu protiv Paname. Bio bi to simboličan trenutak da kapetan za takav pothvat na teren istrči bez zaštite, što će ovisiti o potpunom srastanju kosti.