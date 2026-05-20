Trener u svlačionici tajno snimao nogometašice, doživotno je izbačen iz nogometa

Europska nogometna federacija (UEFA) donijela je konačnu i beskompromisnu odluku u slučaju češkog trenera Petra Vlachovskog, izrekavši mu doživotnu zabranu obavljanja bilo kakve funkcije povezane s nogometom. Odluka Kontrolnog, etičkog i disciplinskog tijela (CEDB) stigla je nakon opsežne istrage koju je proveo UEFA-in inspektor za etiku i disciplinu, a koja je potvrdila teške optužbe za neprimjereno ponašanje. Vlachovský je, prema presudi, prekršio više članaka Disciplinskog pravilnika UEFA-e svojim postupcima koji su zgrozili sportsku javnost. Krovna europska nogometna organizacija također je zatražila od FIFA-e da se ova sankcija proširi na globalnu razinu, čime bi mu se onemogućio rad u nogometu bilo gdje u svijetu. Dodatno, upućen je zahtjev Nogometnom savezu Češke Republike da mu se oduzme trenerska licenca, ako to već nije učinjeno.

Skandal je prvi put dospio u javnost u rujnu 2023. godine, i to gotovo slučajno. Policija je, istražujući dijeljenje dječje pornografije na internetu, otkrila šokantne snimke koje je Vlachovský potajno stvarao. Istraga je utvrdila da je bivši trener ženskog kluba 1. FC Slovácko i izbornik češke ženske U-19 reprezentacije tijekom čak četiri godine, u razdoblju od 2019. do 2023., tajno snimao najmanje 14 svojih igračica u svlačionici. Među žrtvama je bila i jedna maloljetnica od svega 17 godina, što je cijelom slučaju dalo još mračniju dimenziju. Ironično, Vlachovský je svojedobno bio slavljen kao stručnjak te je za sezonu 2018./2019. čak proglašen najboljim trenerom u ženskom nogometu u Češkoj, što pokazuje koliko je duboko bila skrivena njegova mračna tajna.

Prije nego što je UEFA donijela svoju drastičnu mjeru, češko pravosuđe već se bavilo ovim slučajem. U svibnju 2025. godine, sud u Češkoj osudio je Vlachovskog na uvjetnu kaznu zatvora od jedne godine s rokom kušnje od tri godine. Uz to, izrečena mu je i petogodišnja zabrana obavljanja trenerskog posla na području Češke. Mnogi su ovu kaznu smatrali preblagom i neadekvatnom s obzirom na težinu kaznenog djela i duboke posljedice koje je ostavilo na žrtve. Među najglasnijim kritičarima bile su same igračice i Češka asocijacija nogometnih igrača, koja je od samog početka tražila doživotnu zabranu rada u sportu. Njegov bivši klub, 1. FC Slovácko, odmah je po saznanju za optužbe prekinuo svaku suradnju s njim i u potpunosti surađivao s istražnim tijelima, ogradivši se od njegovih postupaka.

Doživotna suspenzija koju je izrekla UEFA stoga je dočekana s odobravanjem, posebice među organizacijama koje se bore za prava sportaša. Međunarodni sindikat nogometaša FIFPRO pozdravio je odluku, ističući kako ona šalje snažnu i nužnu poruku da za uvredljivo, predatorsko i neprimjereno ponašanje nema mjesta u nogometu. "Zaštita dobrobiti igrača mora ostati prioritet na svim razinama igre", stoji u njihovom priopćenju. Koliko je situacija bila mučna i uznemirujuća za igračice, svjedoči i detalj koji je izašao u javnost, a koji je prenijela jedna od njih: "Neke su se suigračice brinule da ih netko promatra, čak i kroz prozor." Ova izjava slikovito opisuje atmosferu straha i nepovjerenja koju je stvorio čovjek koji im je trebao biti uzor i zaštitnik.