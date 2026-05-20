SVE JE DOGOVORENO

Bosna i Hercegovina dobila veliko pojačanje: NBA igrač stiže u reprezentaciju

NBA: Boston Celtics at Atlanta Hawks
Mady Mertens/REUTERS
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
20.05.2026.
u 13:03

Luka Garza, košarkaš Boston Celticsa, pridružit će se ove godine košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, potvrdili su u srijedu iz Košarkaškog saveza BiH

Izbornik košarkapke reprezentacije BiH Dario Gjergja to je potvrdio u izjavi objavljenoj na službenoj stranici KS BiH. "Izuzetno mi je zadovoljstvo što mogu najaviti kako za ljetni 'prozor' kvalifikacija možemo računati na Luku Garzu. On i njegov otac Frank su u razgovorima iskazali veliku želju da Luka zaigra za reprezentaciju BiH", izjavio je Gjergja.

Sam Garza kazao je kako se raduje nastupu u dresu s grbom BiH.

"Mogu reći da sam počašćen što ću imati priliku predstavljati BiH ovog ljeta. Ovo toliko znači meni i mojoj obitelji. Ne mogu dočekati da budem tamo s ostalim momcima i da se bacim na posao", kazao je izjavio je Garza koji je ostvario zapažene uspjehe u momčaci Boston Celticsa gdje igra na poziciji centra.

Reprezentacija BiH tako će dobiti značajno pojačanje uoči utakmica koje treba igrati u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. U srpnju je čeka okršaj s Turskom u Zenici, a nakon toga će kao gosti igrati utakmicu sa Srbijom.
