VIDEO Guardiola poludio na Kovačića! Nasrnuo je vatrenog, sramotan potez trenera

Nogometaši Manchester Cityja slavili su s 3:1 protiv Bournemoutha u 37. kolu Premier lige. Bila je to izuzetno važna pobjeda za Građane u borbi za plasman u Ligu prvaka. Trenutno drže treće mjesto s 68 osvojenih bodova, no konkurencija je tijesna, čak i sedmoplasirani Nottingham Forest zaostaje samo tri boda, a do kraja prvenstva ostalo je još jedno kolo.

U toj odlučujućoj utakmici neće igrati Mateo Kovačić. Hrvatski veznjak zaradio je izravni crveni karton u 67. minuti, nakon što je, kao posljednji igrač obrane, prekršajem zaustavio protivnika. Sve je počelo nespretnim dodavanjem Joška Gvardiola, koje je Kovačića dovelo u nezavidnu situaciju.

Trener Pep Guardiola nije bio nimalo zadovoljan Kovačićevom reakcijom. Kada je hrvatski reprezentativac napuštao teren, pokušao je pružiti ruku Guardioli, no trener ga je dočekao s vidljivim nezadovoljstvom. Vikao je na njega već pri pokazivanju crvenog kartona, a potom i pri izlasku s terena, unoseći mu se u lice. Snimku događaja pogledajte OVDJE.