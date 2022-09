VIDEO Federer u zadnjem meču napravio nešto nevjerojatno, ovome se divi cijeli svijet

U svom posljednjem meču u karijeri najomiljeniji tenisač svih vremena Roger Federer nije uspio ostvariti pobjedu u paru s Rafaelom Nadalom, iako su došli do meč-lopte, ali su na kraju slavili Amerikanci Jack Sock i Frances Tiafoe sa 4-6, 7-6 (2), 11-9 nakon dva sata i 15 minuta igre.

Odluka o ishodu posljednjeg meča u karijeri Rogera Federera ostavljena za produženi 'tie-break' koji se u Laver Cup mečevima igra umjesto trećeg seta.

U dramatičnom raspletu s pregršt sjajnih poena Federer i Nadal su poveli sa 9-8 i imali meč-loptu uz Federerov servis, ali su Sock i Tiafoe nanizali tri poena i "pokvarili" Federerov oproštaj.

A Federer ne bio to što je da u svom zadnjem meču nije napravio potez kojem je svijet divi. Naime, uspio je prebaciti lopticu na protivničku stranu tako što je pogodio rupu na vrhu mreže.

Svi su bili zatečeni, John McEnroe je došao vidjeti rupu, a Novak Đoković je također ustao i otišao do terena da vidi kamo je otišla. Sudac je sa smiješkom pokazao svima gdje je lopta završila. Nadal se našalio da bi za to trebali dobiti poen, no pravila su drugačija pa je poen pripao Amerikancima.

"Federer radi ‘federerovske’ stvari", napisao je prvi tenisač svijeta Carlos Aclaraz na Twitteru.

>> Roger Federer objavio kraj karijere