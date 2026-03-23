VIDEO Hrvat otkrio kako mjesečno zaradi vrtoglavih 80 000 eura: Ovo je formula uspjeha

Mladi keramičar na TikToku je privukao golemu pozornost videom u kojem tvrdi da iako ima samo 21 godinu, zarađuje vrtoglavih 80.000 eura mjesečno. Video započinje pitanjem koje mu, kako sugerira, mnogi postavljaju: otkud mu novci za BMW? Ubrzo slijedi i odgovor.

Uz ubrzane snimke na kojima postavlja pločice u kupaonici, mladić ispisuje svoju formulu uspjeha. Tvrdi da po prostoriji naplaćuje oko 8000 eura te da tjedno uspije odraditi dvije do tri kupaonice. ''Daljnju računicu odradi sam'', poručuje na kraju, implicirajući da se tako dolazi do mjesečnog prihoda od 80.000 eura. Njegova objava, koja je prikupila više od 200 tisuća pregleda, savršeno se uklapa u rastući globalni trend u kojem mladi pripadnici Generacije Z sve više odbacuju fakultetske diplome u korist zanatskih poslova, ponosno pokazujući da se rad rukama i više nego isplati.

Iako je cilj videa očito bio pokazati kako se od poštenog rada može živjeti luksuznim životom, njegova računica izazvala je pravu lavinu komentara i pokrenula raspravu o cijenama majstora i realnosti takve zarade. Dok su mu jedni čestitali na uspjehu, mnogi su, uključujući i ljude iz struke, izrazili duboku sumnju. "Brate moj, ako uradiš jednu kupaonicu od 5-6 tisuća u manje od sedmice, znači da varaš", napisao je jedan korisnik. Drugi su se nadovezali, ističući da kvalitetna adaptacija kupaonice, koja uključuje pripremu, sušenje materijala i završne radove, jednostavno ne može biti gotova za dva do tri dana. "Ne znam koju kupaonicu riješiš za dan i pol. Radio sam to, lagano kupaonica traje sedam do deset dana", istaknuo je jedan od komentatora.

Bilo je i onih koji su ga podržali. "Istina, moj sin je isto keramičar, radio kupaonicu u fušu za tri dana, zaradio 2000 €. Dečki pošteno rade, neka si i zarade, hvala Bogu!" napisala je jedna korisnica. Najviše simpatija prikupio je sarkastičan komentar: "Amater. Napraviš jednu dnevno, naplatiš svaku 875.000 €, to je preko tristo milijuna godišnje."

Stručnjaci za ovo tržište ističu da je u regiji prisutan velik manjak kvalitetnih majstora, što je dovelo do rasta cijena usluga, pa visoka zarada nije nemoguća. Ipak, mjesečni prihod od 80.000 eura za samostalnog majstora smatra se gotovo nerealnim, što upućuje na to da su brojke možda namjerno preuveličane kako bi se potaknula rasprava i povećao doseg objave.