Federer izgovorio ove riječi pa se slomio, supruga Mirka odmah se morala spustiti na teren

Švicarac Roger Federer (41) sinoć se u susretu Laver Cupa u Londonu oprostio od tenisa. U paru s Rafaelom Nadalom izgubio je od Amerikanaca Socka i Tiafoea.

- Bilo je prekrasno, rekao sam dečkima da sam sretan, super je osjećaj biti ovdje. Uživao sam. Svi su tu, obitelj, prijatelji, navijači, nije bilo toliko stresno. Svaki čas sam mislio da će nešto puknuti, list, leđa. Meč je bio sjajan, ne mogu biti sretniji - rekao je Federer i dodao:

- Igrao sam s Rafom, sve legende su ovdje, Stefan Edberg, Rod Laver, hvala svima. Nisam se želio osjećati usamljeno na terenu, tako sam se osjećao na trenutak, ali kad sam se opraštao od momčadi osjećao sam se kao timski igrač. Bilo je nevjerojatno igrati s njima kroz ovo višegodišnje putovanje. Osjećam se kao da slavim i želim se tako osjećati na kraju karijere, tome sam se nadao i tako se osjećam.

Federer je tada krenuo govoriti o obitelji i tu se slomio.

- Moramo li razgovarati o tome? Do sada sam barem mogao govoriti. Kad sam zamišljao ovaj trenutak, mislio sam da o ovoj temi neću moći govoriti. Svi su tamo. Moja maćeha, naravno, jako smo se zabavljali u zadnjih 13 godina. Tu su svi dečki, cure, moja supruga koja me je toliko podržavala i naravno da me davno mogla spriječiti, ali nije. Pustila me da igram i održala me, stvarno je nevjerojatna i hvala joj. Hvala roditeljima... Previše je ljudi kojima bih morao zahvaliti, bila je to fantastična večer, hvala svima - rekao je Federer.

Švicarac je zatim briznuo u plač pa se njegova supruga Mirka morala spustiti do terena. Uslijedio je dirljiv zagrljaj.

