Putinova invazija na Ukrajinu nakon četiri godine gurnula je rusko gospodarstvo prema provaliji. I sam ruski predsjednik osobno je prvi put priznao pad ruskog bruto društvenog proizvoda (BDP) od početka agresije na Ukrajinu u veljači 2022. „U siječnju ove godine ruski BDP bio je 2,1 posto niži nego prije godinu dana“, citirala je njemačka tiskovna agencija dpa riječi ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanku vlade. Industrijska proizvodnja također je pala za 0,8 posto.

Putin je dao tragikomično opravdanje za posrnulo gospodarstva. Po šefu Kremlja za pad ekonomije nisu krive zapadne sankcije nego - državni praznici! Putin je rekao da je okidač pada BDP-a povećani broj državnih praznika u 2026. u usporedbi s prethodnom godinom. Samo povećanje broja državnih praznika ne može objasniti ekonomski pad zemlje, smatraju analitičari . Rusija već četiri godine vodi agresivan rat protiv Ukrajine. Ovaj rat troši ogromne količine novca, resursa i vojne opreme – i košta života bezbroj vojnika s obje strane.

Zapadne sankcije protiv ključnog ruskog energetskog sektora jako su pogodile Izvoz ruske nafte i plina pa je taj sektor jako pao posljednjih godina. Analiza neprofitne organizacije Centar za istraživanje energije i čistog zraka (CREA) otkrila je da su ruski prihodi od prodaje fosilnih goriva pali za 19 posto u četvrtoj godini rata u usporedbi s prethodnom godinom. To predstavlja ukupno smanjenje od 27 posto u usporedbi s predratnim razinama.

Međutim, čini se da geopolitički razvoj događaja na Bliskom istoku ide u korist Rusiji. Rat protiv Irana ide Putinu na ruku u pogledu prodaje nafte i plina. Euronews, pozivajući se na podatke CREA-e, izvijestio je da su ruski prihodi od nafte i plina značajno porasli otkako je Hormuški tjesnac zatvoren. U prvih 15 dana ožujka Rusija je od prodaje fosilnih goriva zaradila oko 372 milijuna eura dnevno. To je oko 14 posto više od dnevnog prosjeka u veljači. Putin je nakon što je objavio podatke o padu BDP-a naredio vladi u Moskvi da poduzme mjere za brzi "povratak na put održivog rasta".