Katastrofalan nastup Zrinke Ljutić u slalomu, za vodećom Shiffrin zaostaje četiri i pol sekunde

Hafjell

Kranjska Gora: Zrinka Ljutić ispala iz utrke Svjetskog kupa
24.03.2026.
u 11:48

Prošlogodišnja osvajačica Malog kristalnog globusa u slalomu, na iznimno dugoj, ali ne i previše zahtjevnoj stazi, nije djelovala dovoljno energično pa je iz sektora u sektor sve više zaostajala. Na kraju je taj zaostatak narastao na preko četiri i pol sekunde i mala je vjerojatnost da će Ljutić u Hafjellu osvojiti bodove.

Najbolja skijašica svijeta Mikaela Shiffrin postavila je najbolje vrijeme (1:07.79 minuta) prve vožnje iznimno dugog slaloma na završnici Svjetskog kupa u norveškom Hafjellu nadmašivši najbližu suparnicu, Švicarku Wendy Holdener za više od jedne sekunde (+1.10), dok je Zrinka Ljutić imala najlošiji rezultat i zaostala za 4.51 sekunde.

Na završnici bodove osvajaju samo skijašice koje su plasirane do 15. mjesta, a Zrinka nakon prve vožnje za juniorskom svjetskom prvakinjom u slalomu, Talijankom Annom Trocker, koja se nalazi na 15. poziciji, zaostaje točno sekundu i pol.

Shiffrin, koja je u ovoj sezoni ostvarila osam slalomskih pobjeda i samo Camille Rast dopustila da ju pobijedi u Kranjskoj Gori, na najboljem je putu prema svojoj 110. pobjedi u Svjetskom kupu i 73. u slalomu, koja će ju sasvim približiti Velikom kristalnom globusu. Za njega se bori s Njemicom Emmom Aicher, četvrtom nakon prve vožnje. Uoči ove utrke Amerikanka je imala 45 bodova više od mlade, svestrane njemačke skijašice.

Druga vožnja će započeti u 13.30 sati, a prva će u njoj startati Zrinka Ljutić.

SK Hafjell, slalom (ž) - 1. vožnja
 1. Mikaela Shiffrin (SAD)   1:07.79
 2. Wendy Holdener (Švi)     1:08.89  +1.10
 3. Paula Moltzan (SAD)      1:08.91  +1.12
 4. Emma Aicher (Njem)       1:09.17  +1.38
 5. Anna Swenn Larsson (Šve) 1:09.20  +1.41
...
23. ZRINKA LJUTIĆ (HRV)      1:13.68  +4.51 
