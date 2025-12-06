VIDEO Evo kako je Hajduk poveo na Maksimiru nakon što je Dinamu poništen jedanaesterac

Dinamo i Hajduk sastali su se na Maksimiru u derbiju u 16. kolu HNL-a, a gosti iz Splita poveli su u 68. minuti.
Almena je dodao s desne strane, loptu je na drugoj vratnici dočekao Šego i proslijedio je u mrežu. Prvo je svirano zaleđe najboljem strijelcu lige, no gol je nakon pregleda snimke priznat.
A prije toga Dinamu je u 56. minuti sviran jedanaesterac pa zatim poništen. Dogodilo se to nakon kontakta Rebića i Mikića.
No, sudac Kolarić nakon pregleda snimke pokazao je da nije bilo kontakta pa Beljo nije dobio priliku izvesti jedanaesterac.
Oba detalja pogledajte OVDJE.
