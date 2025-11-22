VIDEO Evo gdje je danas dječak iz Hrvatske koji je javno osramotio Aleksandra Vučića

Dječak Tino iz Rijeke 2017. godine je postao hit zbog susreta s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem tijekom posjeta Beogradu. Vučić ga je tada pitao za koji klub navija, a dječak je kao iz topa ispalio "za Rijeku".

- Za Rijeku? - uzdahnuo je Vučić pa nastavio: - Tino, moraš naći neki veći i bolji klub za koji ćeš navijati. Da budu Zvezda ili Partizan, da bude malo veći klub od Rijeke. Malo veći od Rijeke, Dinama, Hajduka... Dakle, ili Zvezda ili Partizan.

No, tada osmogodišnji dječak mišljenje nije promijenio ni nakon što ga je uporni Vučić pokušao uvjeriti da mora naći neki veći klub.

– Pokušao me je još nagovarati. Ali potpuno je jasna stvar, za mene postoji samo Rijeka. Nisam imao nikakvu tremu kad sam stajao ispred njega i kad me pitao za koga navijam – rekao je kasnije Tino.

Nakon toga mu je Rijeka ukazala čast pa je na utakmici s Cibalijom bio poseban gost na Rujevici.

A stranica HNS-a otkriva da Tino danas ima 15 godina i igra nogomet. Član je klub NK Stari grad Rijeka. Prošle je sezone upisao dva nastupa. I ne trebate pitati za koga navija.