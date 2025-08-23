Naši Portali
POSJETIO HRVATSKU

VIDEO Dugo će se pričati što je jedan od najvećih radio u hrvatskoj konobi. Snimka je postala hit

23.08.2025.
u 13:16

Premda do sada nije imao nikakvog iskustva, pokazao se Drogba kao sjajan debitant u ovom ne baš laganom poslu

Legendarni napadač Chelseaja Didier Drogba, jedan od najvećih strijelaca posljednjih desetljeća i trofejna legenda londonskih plavaca, nakon završetka karijere nogometaša zasluženo uživa u mirovini. Ovog ljeta odlučio je posjetiti hrvatsku obalu, a u konobi Gastro mare u Kobašu na otoku Pelješcu okušao se u zahtjevnoj vještini, rezao je pršut i to zatvorenih očiju.

Premda do sada nije imao nikakvog iskustva, pokazao se Drogba kao sjajan debitant u ovom ne baš laganom poslu. Ante Bjelančić, koji u Kobašu sprema lokalne delicije objašnjavao je Drogbi kako se reže pršut. Dobro raspoloženi Drogba se s osmijehom, ali i pažnom prihvatio učenja ove neobične vještine.

Nakon što ju je brzo i kvalitetno savladao ovaj zadatak tako da je pršut s velikim i oštrim nozem rezao zatvorenih očiju bio je jako ponosan na učinjeno, a chef Bjelančić mu je poručio: 'Rezanje pršuta je kao sviranje violine'.

Ključne riječi
Hrvatska kobaš Pelješac Didier Drogba

