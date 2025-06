Veliko pojačanje je nadomak Maksimira! Dinamo dovodi hit-igrača, poznato i koliko će ga platiti

Mladi, 19-godišnji Adriano Jagušić će, kako se čini, ipak pojačati Dinamo. Iako je bilo govora o tome da je aktualni hrvatski doprvak odustao od njegova dovođenja, stvari su se u proteklih par dana iz temelja promijenile. Dolazak Zvonimira Bobana, a onda i Marija Kovačevića na trenersku klupu plavih ubrzao je proces dovođenja Jagušića, koji je prošle sezone upravo pod Kovačevićevim vodstvom briljirao u Slaven Belupu.

Jagušić je u ovim trenucima jako blizu tome da ga možemo nazvati igračem Dinama. Pregovori su u poodmakloj fazi, a poznata je i cijena transfera. Naime, portal Germanijak.hr javlja to neće biti oko 3.5 milijuna eura, koliko je Slaven bio prethodno tražio.

Cijeli posao plavu bi blagajnu trebao olakšati za otprilike dva milijuna eura. Na to bi mogli dodati još kakav bonus, a Slaven bi mogao dobiti i određeni postotak od budućeg transfera mladog igrača iz Dinama. Jagušić ima valjani ugovor sa Slavenom do ljeta 2027. godine, a Transfermarkt mu tržišnu vrijednost procjenjuje na 850 tisuća eura. To znači da će koprivnički klub, dođe li do finalizacije ovoga posla, na njemu i dobro zaraditi.