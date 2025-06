Ništa od povratka ikone Dinama na Maksimir? Mogao bi prihvatiti poziv slavnog kluba

Talijanskim nogometnim krugovima odjeknula je vijest o povratku Stefana Piolija na klupu Fiorentine, kluba koji je već vodio u dva navrata. Nakon što je opcija s Raffaeleom Palladinom definitivno otpala, uprava kluba iz Firence brzo je intenzivirala pregovore s Piolijem, koji je, unatoč bogatom ugovoru s Al Nassrom spreman zaključiti svoju arapsku avanturu. Jedna od zanimljivosti vezanih uz njegov dolazak tiče se i fiskalnih razloga, jer bi za porezne olakšice u Saudijskoj Arabiji Pioli trebao tamo boraviti do 2. srpnja, no to ne bi trebalo omesti njegov dolazak na okupljanje momčadi sredinom srpnja. Fiorentina mu je navodno ponudila trogodišnji ugovor (ili dvogodišnji s opcijom produženja) vrijedan oko 3 milijuna eura po sezoni. Međutim, Pioli nije postavio samo financijske uvjete; zatražio je jamstva za svoj stručni stožer te, što je posebno zanimljivo za navijače u Hrvatskoj, predložio uvođenje nove upravljačke figure koja bi služila kao spona između momčadi i klupske uprave – uloga svojevrsnog "club managera". Upravo za tu poziciju, kao jedno od mogućih rješenja, iskočilo je ime Milana Badelja.

Milan Badelj, bivši kapetan 'Viola' i miljenik navijača, nedavno je zaključio svoju igračku epizodu u Genoi i trenutno razmatra opcije za nastavak karijere. Njegova povezanost s Piolijem je izuzetno jaka; upravo ga je Pioli vodio u Fiorentini tijekom jednog od delikatnijih razdoblja u povijesti kluba, a Badelj uživa i veliko poštovanje klupske vrhuške, posebice sportskog direktora Danielea Pradèa. Iako je hrvatski veznjak jasno izrazio želju da se okuša u trenerskim vodama, uloga "club managera" koja bi bila vrlo operativna i bliska terenu, mogla bi predstavljati idealan prijelazni korak prema klupi. Talijanski mediji, poput Violanews, navode kako bi Badelj mogao postati ključna karika između svlačionice i glavnog trenera, figura koja bi osnažila vezu između tehničkog područja i uprave, što je novost za eru predsjednika Rocca Commissa. Prihvati li ovo, Badelj se definitivno ne bi vratio u Dinamo. Miljenik maksimirskih tribina odabrao bi drugačiji put u karijeri.

Badeljev prvi boravak u Firenci ostavio je dubok trag. Hrvatski reprezentativac, koji je za Vatrene zabilježio 47 nastupa, stigao je u Fiorentinu iz Hamburga 2014. godine za odštetu od 4 milijuna eura. Nakon prve sezone u kojoj je bio zamjena iskusnom Davidu Pizarru, Badelj je preuzeo konce igre na poziciji zadnjeg veznog i učinio je svojom. Do svog prvog odlaska iz kluba upisao je impresivnih 140 nastupa za 'Viole' u svim natjecanjima, postigavši pritom 6 golova i asistiravši za njih 10. Njegova statistika uključuje i 37 žutih te 2 crvena kartona, što svjedoči o borbenosti na terenu. No, ono što brojke ne mogu u potpunosti dočarati jest njegova tiha kompetencija i mirnoća koju je donosio ispred obrambene linije pod vodstvom trenera poput Vincenza Montelle, Paula Souse i upravo Stefana Piolija, pružajući platformu igračima ispred sebe da grade igru i stvaraju prilike. Nije slučajnost da je njegov odlazak doveo do osjetnog pada u igri cijele momčadi.

Njegov odlazak iz Fiorentine u ljeto 2018. godine, kada mu je istekao ugovor, bio je pomalo razočaravajući za klub i navijače. Tadašnji sportski direktor Pantaleo Corvino izjavljivao je kako klub ne može vršiti pritisak na Badelja oko njegove odluke o budućnosti, iako je bilo jasno da Hrvat nije bio pretjerano zainteresiran za dugoročni ostanak. Klub je tada propustio priliku zaraditi na njegovom transferu, jer je Badelj otišao kao slobodan igrač, što su mnogi ocijenili kao loš poslovni potez, pogotovo jer je bio blizu svoje stote utakmice u Serie A za klub. Prethodno se povezivao s klubovima poput AC Milana i Tottenhama, no ti transferi nikada nisu realizirani. Unatoč turbulentnom periodu prije odlaska, tijekom kojeg je njegov tadašnji agent Dejan Joksimović pokušavao isforsirati prodaju prije nego što ga je Badelj otpustio, njegova profesionalnost nikada nije bila upitna. Nakon Fiorentine, proveo je sezonu u Laziju, gdje je uglavnom bio zamjena Lucasu Leivi, upisavši tek 16 nastupa kao starter, no i tada je ostao javno posvećen ciljevima momčadi Simonea Inzaghija prije nego što se vratio u Fiorentinu na posudbu.

Povratak u Fiorentinu, ovaj put u drugačijoj ulozi, mogao bi biti pun pogodak za obje strane. Uloga koju Pioli predviđa za Badelja nije klasična trenerska pozicija, već više menadžerska, ali s jakim naglaskom na rad s momčadi i svakodnevnu prisutnost na terenu. To bi Badelju, koji je izrazio želju za trenerskom karijerom, omogućilo da stječe neprocjenjivo iskustvo iz neposredne blizine, učeći od iskusnog stratega poput Piolija i istovremeno koristeći svoj igrački autoritet i poznavanje kluba za stvaranje pozitivne atmosfere i bolje komunikacije unutar svih klupskih struktura. Ideja je da on bude osoba od povjerenja kako za igrače, tako i za trenera i upravu, netko tko razumije dinamiku svlačionice, ali i zahtjeve modernog nogometa na najvišoj razini.