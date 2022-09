Veliko iznenađenje! Italija izgubila od Ukrajine uoči susreta s Hrvatskom

Košarkaši Ukrajine zadržali su stopostotni učinak i nakon svog trećeg nastupa u skupini C na EuroBasketu, u kojoj igra i Hrvatska, Ukrajinci su u ponedjeljak u Milanu svladali domaćina Italiju sa 84:73 (16:21, 22:21, 19:15, 27:16).

🇺🇦 Ukraine upset the hosts & book their ticket to Berlin! 🤯#EuroBasket x #BringTheNoise