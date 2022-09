Sramotno! BiH na pragu najvećeg uspjeha u povijesti, a država im ne da novac za nastup

Unatoč sjajnim uspjesima bosanskohercegovačkih košarkaša na EuroBasketu, gdje su u nedjelju svladali i branitelje naslova Slovence, Vijeće ministara te zemlje još im nije uplatilo obećanih 100.000 eura kako bi uopće mogli sudjelovati na tom natjecanju.

Velika euforija vlada u BiH zbog uspjeha košarkaške vrste predvođene Jusufom Nurkićem i Džananom Musom koja je nadomak drugoga kruga natjecanja nakon što su ostvarili dvije pobjede u skupini protiv momčadi Slovenije i Mađarske, a jedini su poraz dosada pretrpjeli od domaćina Njemačke. Do kraja natjecanja u skupini BiH igra još protiv Francuske i Litve u utorak i srijeda, a za siguran prolazak potrebna im je makar jedna pobjeda. Ukoliko se uspiju plasirati dalje, bio bi to jedan od najvećih uspjeha košarkaške reprezentacije BiH.

No, reprezentacija BiH je na natjecanje doslovno otputovala bez novca. Košarkaški savez BiH, koji gotovo i ne funkcionira, ranije je zatražio pomoć državnih institucija za odlazak muške i ženske reprezentacije na međunarodna natjecanja. Vijeće ministara BiH odobrilo je sredinom kolovoza 200.000 maraka (oko 100.000 eura) za pripreme i zrakoplovne karte bosanskohercegovačke izabrane vrste. Taj je novac izdvojen iz tekuće pričuve proračuna, no do sada nije prebačen košarkašima.