Veliki talent odlazi iz Hajduka! Mogao bi ga preoteti hrvatski prvoligaš

Marino Žeravica, junior Hajduka napušta klub. Protekle je sezone u 10 nastupa za juniore 'Bilih' mrežu zatresao 11 puta. 19-godišnji se igrač od splitskog kluba oprostio porukom na Instagramu.

“Ne znam odakle krenuti... Napuštam klub za koji navijam od malena, u kojem sam proveo pola svog života, mjesto koje mi je bilo više od terena, svlačionice i treninga. Ovo je bio moj drugi dom. Teško je pronaći prave riječi kad se opraštaš od mjesta koje ti je toliko značilo. Svaka utakmica i svaki trening ostavili su ogroman trag u meni. Zahvalan sam na svakom trenutku i prilici da pokažem koliko zapravo volim ovaj klub te svakom suigraču, treneru, liječniku, fizioterapeutu... koji me oblikovao, bodrio i čvrsto vjerovao u mene. Do jučer sam tek počinjao, a već sad odlazim s ponosom, ali i tugom, jer znam da ostavljam iza sebe nešto posebno. Ipak, vrijeme je za novo poglavlje mog života. Nosim ovaj klub u srcu kamo god pošao jer jednom kad postaneš dio ovoga, to nikad zapravo ne prestaješ biti. Hvala vam na svemu. HŽV”, napisao je u svojoj objavi.

Mladom ofenzivcu ugovor je pred istekom, a klub napušta budući da B momčadi Hajduka i Dinama neće igrati u drugom, već u četvrtom razredu hrvatskog nogometa pa je tako odlučio borbu za minute tražiti u konkurentnijoj momčadi od Hajduka II.

Lorenzo Lapore, talijanski insajder za transfere s javnošću je podijelio kako je Osijek zainteresiran za dovođenje 19-godišnjeg Žeravice, ali među zainteresiranima su i Heracles Almelo iz Nizozemske te poneki drugi inozemni klubovi. Prema glasinama, igraču je želja ostanak u rodnoj Hrvatskoj.