Veliki dan za Ferrarijeve navijače: M. Schumacher juri u bolidu formule 1

Sin sedmerostrukog svjetskog prvaka Michaela Schumachera prvi je put sjao u kokpit Ferrarijeva bolida.

Dvadesetogodišnji Mick Schumacher, koji se natječe u formuli 2, na stazi u Bahreinu testirao je bolid SF90. Mladi Nijemac vozio je 21 krug te je imao deseto vrijeme od 12 vozača.

Aktualni prvak u formuli 3 prošlog je vikenda debitirao u razredu više, gdje je osvojio osmo mjesto. Mick je član Ferrarijeve akademije i dosad se pokazao kao vrlo talentirani vozač, te bi uskoro mogao naći svoje mjesto među najboljim pilotima formule 1.

Any first F1 test is special for the driver 🙏



This one is for a lot of you, too 👏@SchumacherMick on track in the @ScuderiaFerrari #F1 🐎 #F1Testing pic.twitter.com/xpS1xxTX0T