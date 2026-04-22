Ovo su nogometaši umiješani u aferu s prostitucijom, na listi i zvijezda iz Srbije, suigrači vatrenih...

Talijanski nogomet potresa novi skandal koji je u središte pozornosti stavio živote nekih od najvećih zvijezda Serie A. Milansko tužiteljstvo pokrenulo je opsežnu istragu protiv agencije za organizaciju događanja Ma.De Milano, za koju se sumnja da je služila kao paravan za organiziranu prostituciju. U sklopu akcije uhićene su četiri osobe koje se smatraju mozgovima operacije - Emanuele Buttini i Deborah Ronchi te njihovi suradnici Alessio Salamone i Luan Fraga. Tereti ih se za iskorištavanje i poticanje na prostituciju, a istraga je otkrila da su njihove usluge bile namijenjene bogatoj klijenteli, uključujući desetke profesionalnih nogometaša.

Iako je na popisu navodnih klijenata više od 70 imena, u javnost su procurila ona najzvučnija. Među njima se ističu zvijezda Juventusa i srpske reprezentacije Dušan Vlahović, Interovi braniči i suigrači hrvatskih reprezentativaca Alessandro Bastoni i Yann Bisseck, te zvijezda Milana Rafael Leão. Popis se nastavlja s igračima poput Raula Bellanove i Gianluce Scamacce iz Atalante, Arsenalovog braniča Riccarda Calafiorija, napadača Sassuola Andree Pinamontija te Samuelea Riccija iz Milana. Imena igrača koriste se kao "ključne riječi" pri pretrazi zaplijenjenih uređaja organizatora.

Važno je naglasiti kako, prema trenutno dostupnim informacijama, nitko od spomenutih nogometaša nije pod istragom niti se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela. U Italiji korištenje usluga prostitucije za klijente nije protuzakonito; kažnjivo je isključivo organiziranje i svodništvo. Stoga je cjelokupna istraga usmjerena isključivo na uhićeni četverac i njihovu mrežu, dok se nogometaši i ostali klijenti u postupku mogu pojaviti tek u svojstvu svjedoka. Istražitelji sada pokušavaju utvrditi tko je od njih koristio samo usluge organizacije zabava, a tko je išao korak dalje.

Agencija je svojim klijentima nudila "all-inclusive" pakete koji su uključivali večere u poznatim milanskim klubovima poput Just Cavallija, nakon čega bi se zabava nastavila u luksuznim hotelima. Cijena takvih aranžmana, koji su uključivali i plaćene seksualne usluge eskort dama, dosezala je i po nekoliko tisuća eura. Organizatori su navodno zadržavali najmanje 50 posto zarade, a ukupan promet mreže procjenjuje se na više od 1,2 milijuna eura.

Osim prostitucije, istraga je otkrila još jedan zabrinjavajući detalj. Na zabavama se navodno redovito konzumirao dušikov oksid, poznatiji kao "plin za smijeh", koji izaziva kratkotrajnu euforiju. Ova supstanca posebno je popularna među sportašima jer se ne može detektirati na standardnim antidopinškim testovima. Cijela operacija razotkrivena je nakon što je jedna od djevojaka odlučila napustiti krug prostitucije i sve prijaviti policiji. Istražitelji sada pregledavaju dokaze i pozivaju djevojke na razgovore kako bi se utvrdio stvarni opseg lanca koji je svoje klijente pronalazio u samom vrhu talijanskog nogometa.